اصنعي بنفسك كريما طبيعيا لتفتيح البشرة وتنظيفها بعمق وتعزيز نضارتها

تفتيح البشرة من الضروريات التي تحرص عليها الفتيات كثيرًا للحصول على بشرة جميلة ناصعة البياض وخالية من العيوب مايزيد من جمالهن.

وتفتيح البشرة تحتاج الوصفات الطبيعية بجانب الكريمات الطبية التي تساعد في التفتيح وذلك للحصول على بشرة ناصعة البياض سريعًا.

كريم طبيعي لتفتيح البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، كريم طبيعي لتفتيح البشرة وتنظيفها بعمق وتعزيز نضارتها.

المكونات:

ملعقة لبان دكر

كوب ماء الورد

3 ملاعق نشاء ذرة

ملعقة لبن بودر

الطريقة:

نحضر اللبان الدكر ونغسله جيدا ثم ننقعه فى ماء الورد لمدة 12 ساعة أو حتى يتغير لون الماء ويصبح اللبان طريا.

وفى اليوم التالى نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونضعه جانبًا.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.

ثم نضيف لها منقوع اللبان الدكر فى ماء الورد.

نقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نرفع الخليط على النار ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد تماما.

ثم نحفظ الكريم فى علبة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

نستخدم الكريم يوميًّا على البشرة فى المساء.

حيث نضع طبقة من الكريم على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك الكريم على البشرة حتى يجف ثم نفركه جيدا على البشرة.

نقوم بعدها بغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة يوميًّا قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

تفتيح البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.