قناع الفراولة لتفتيح البشرة وحمايتها من التجاعيد المبكرة

العناية بالبشرة تضمن حمايتها من جميع المشكلات وتحافظ على شبابها ونضارتها، ما يعزز من جمال البشرة وينعكس ذلك على جمال صاحبتها.

والعناية بالبشرة تعنى الترطيب اليومي وشرب الماء الوفير وتناول الخضروات والفاكهة الطازجة والعصائر الطبيعية مع تطبيق الوصفات الطبيعية.

قناع الفراولة لتفتيح البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الفراولة لتفتيح البشرة وحمايتها من التجاعيد.

المكونات:-

3-4 حبات من الفراولة الطازجة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من الزبادي (اختياري، لزيادة الترطيب).

الطريقة:-

قومى بهرس الفراولة جيدًا باستخدام شوكة حتى تصبح كعجينة ناعمة.

أضيفي العسل إلى الفراولة المهروسة، واخلطى المكونات جيدًا.

إذا كانت بشرتك جافة، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي إلى الخليط لزيادة الترطيب.

ضعي الخليط على بشرة نظيفة واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت، اشطفى وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

استخدمى هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

إذا كنت تعاني من حساسية الفراولة، يُفضل عدم استخدام هذا القناع.

تأكدى من غسل البشرة جيدًا بعد استخدام القناع، وتطبيق مرطب خفيف بعدها.

قناع الفراولة هو خيار طبيعي وفعال للعناية بالبشرة، ومع الاستمرار في استخدامه ستلاحظ بشرة أكثر إشراقًا ونعومة.

شباب البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.