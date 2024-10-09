وصفة طبيعية لتفتيح اليدين والبشرة

اسمرار اليدين من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات نتيجة تعرضها للماء والصابون باستمرار وكذلك تعرضها لآشعة الشمس ما يؤثر على جمالهما.

واسمرار اليدين يجب علاجه من خلال استخدام كريمات الترطيب وأقنعة مقشرة لليدين وترطيب البشرة بعد غسيل الصحون واستخدام كريم الحماية من الشمس قبل الخروج من المنزل، هذا بجانب الوصفات الطبيعية التى تفتح البشرة.

وصفة طبيعية لتفتيح اليدين

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح اليدين وبشرة الجسم.

المكونات:-

2 ملعقة كريم مرطب لليدين حسب الرغبة وحسب نوع البشرة

7 قطرات من زيت العرقسوس

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها الكريم ونضيف له الزيت تدريجيا مع التقليب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

نحفظ الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق.

نستخدم الكريم يوميا على البشرة صباحا ومساء.

هذا الكريم يرطب البشرة بعمق ويفتح لونها ويستخدم للجسم أيضا وليس لليدين فقط.

يجب استخدام الكريم يوميا الحصول على أفضل النتائج.

تفتيح اليدين

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.