الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتفتيح اليدين والبشرة

تفتيح اليدين
تفتيح اليدين

اسمرار اليدين من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات نتيجة تعرضها للماء والصابون باستمرار وكذلك تعرضها لآشعة الشمس ما يؤثر على جمالهما.

واسمرار اليدين يجب علاجه من خلال استخدام كريمات الترطيب وأقنعة مقشرة لليدين وترطيب البشرة بعد غسيل الصحون واستخدام كريم الحماية من الشمس قبل الخروج من المنزل، هذا بجانب الوصفات الطبيعية التى تفتح البشرة.

وصفة طبيعية لتفتيح اليدين 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح اليدين وبشرة الجسم.

المكونات:-

2 ملعقة كريم مرطب لليدين حسب الرغبة وحسب نوع البشرة 

7 قطرات من زيت العرقسوس 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الكريم ونضيف له الزيت تدريجيا مع التقليب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • نحفظ الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق.
  • نستخدم الكريم يوميا على البشرة صباحا ومساء.
  • هذا الكريم يرطب البشرة بعمق ويفتح لونها ويستخدم للجسم أيضا وليس لليدين فقط.
  • يجب استخدام الكريم يوميا الحصول على أفضل النتائج.
تفتيح اليدين 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

و للعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

قناع طبيعي يمنحك بشرة مشرقة وأكثر نعومة مثل اليابانيين

txt

احصلي على بشرة مشدودة وصافية بمكونين اثنين فقط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تفتيح اليدين اسمرار اليدين وصفة طبيعية لتفتيح اليدين وبشرة الجسم العناية بالبشرة جمال البشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

أفضل وأقوى ماسكات طبيعية، لتغذية البشرة والحفاظ عليها

قناع الفراولة لتفتيح البشرة وحمايتها من التجاعيد المبكرة

قناع طبيعي في الخريف لحماية بشرتك من التشققات

الأكثر قراءة

ماذا قصد رئيس الوزراء بتطبيق اقتصاد الحرب؟ الحكومة تكشف الخطة

الدولار يصعد لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب لبيانات اقتصادية

وفاة زوجة الدكتور حسام موافي، وصلاة الجنازة غدا

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في محلات الصاغة

بعد فسخ تعاقده، لاعب الزمالك يوقع عقود انتقاله لنادي إنبي

طن اليوريا العادي يتراجع 1951 جنيهًا، تباين أسعار الأسمدة بالأسواق

عمر مصطفى متولي يعلق علي أزمة بيومي فؤاد (فيديو)

منوعات

المزيد

السعودية تقضي بالسجن 30 عامًا على وافدين نفذا أكثر من ألف عملية احتيال

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حماس وفتح جهزتا قنبلة تفجير مخطط نتنياهو فى القاهرة.. اتفاق الحركتين على إدارة غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: القرآن تحدث عن الرجولة بفخر، والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله (فيديو)

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الرشوة والهدية والإكرامية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية