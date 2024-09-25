البيض بـ150 جنيها، الزراعة تطرح سلعا غذائية لسكان العاصمة الإدارية بأسعار مخفضة

انطلقت اليوم قافلة منافذ متحركة تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى العاصمة الإدارية الجديدة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "إنتاجنا لأولادنا".

وقال شعبان عبدالسميع مدير الإدارة الإدارة العامة للزراعات المحمية التابعة للمركز البحوث الزراعية ان القافلة محملة بكل السلع والمنتجات الغذائية التي يحتاجها البيت المصري وبأسعار مناسبة، للمساهمة ضمن خطة الدولة في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء بالإضافة إلى توفير السلع الاساسية لسكان العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن ناحيتها أعلنت المهندسة منال إبراهيم مسئول المنافذ عن أسعار المنتجات الغذائية في القافلة المتحركة بالأحياء السكنية في العاصمة الإدارية على النحو التالي:

بيض المائدة 150 جنيه

اللحوم 280

زيت الزيتون 180 جنيه لتر

عسل النحل من 60 الي 120 جنيه ك

العسل الاسود 45

المربي 60

زيت الطعام لتر 50

السمنة الجاموسي 150

السمنة البقري 140

المكرونة الكيس 9جنيه

من جانبه أكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن هناك توجيهات وتكليفات من وزير الزراعة، بمضاعفة عدد المشروعات التابعة للهيئة وجمعيات الإصلاح الزراعي، والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتحركة، وطرح كافة إنتاج المشروعات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء.

وأشار "الفولى" إلى أن الهيئة ستواصل العمل على ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، بجميع منافذها الثابتة والمتحركة،

وتواصل الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.