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التموين: تجهيز 16 مقرا لبيع الخضراوات وطرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية

طرح البيض بالمجمعات
طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية

قال علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم تجهيز 16 منفذا لطرح الخضار والفاكهة بالتعاون مع شعبة الخضراوات والفاكهة.

وأضاف أنه طالب التجار بتوريد الخضراوات الأعلى  سعرا في الأسواق، تيسيرا على المواطنين ومنها الطماطم والبطاطس والبصل. 

وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه تم توريد 6 آلاف طبق بيض للمجمعات الاستهلاكية حتى الآن، وجارى استمرار التوريد بأسعار مخفضة تصل إلى 30%. 

واتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الغرفة التجارية في القاهرة ممثلة في شعبة الخضروات والفاكهة، لطرح الخضراوات والفاكهة في أكثر من 150 منفذا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتهدف المبادرة إلى طرح الخضراوات والفاكهة من المزارع إلى المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة. 

ومن المقرر بيع الخضراوات والفاكهة للمواطن بتخفيضات لن تقل عن 25 – 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، كما أنها ستعمل على مدار اليوم مع سرعة إمداد كل منفذ بالمنتجات قبل انتهاء الكميات المتواجدة لديه.

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الخضراوات والفاكهة الشركة القابضة للصناعات الغذائية المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين

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