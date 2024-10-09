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خارج الحدود

تعيين دبلوماسي بريطاني سابق وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

جوتيرش، فيتو
جوتيرش، فيتو

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، الدبلوماسي البريطاني السابق توم فليتشر وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية.

 

تعيين الدبلوماسي البريطاني السابق فليتشر وكيلا للأمين العام للشؤون الإنسانية

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الذي أعلن عن التعيين، إن رئيسة الشؤون الإنسانية بالإنابة جويس مسويا ستواصل القيام بالمهمة لحين تولي فليتشر المنصب في تاريخ لاحق.

ووصف حق فليتشر بأنه "مفكر معترف به دوليا في مجالات التنمية والدبلوماسية والتكنولوجيا والديمقراطية، من خلال كتبه وأعماله الإعلامية، وهو يمزج بين الخبرة التقنية والدبلوماسية العامة".

ويخلف فليتشر، الذي يشغل حاليا منصب مدير كلية هيرتفورد بجامعة أكسفورد ونائب رئيس مؤتمر كليات جامعة أكسفورد، البريطاني مارتن جريفيث الذي تنحى عن منصبه لأسباب صحية كنائب للأمين العام للشؤون الإنسانية في نهاية يونيو.

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الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المتحدث باسم الامم المتحدة أنطونيو جوتيريش مارتن جريفيث

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