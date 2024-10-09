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أخبار مصر

اليوم، ذكرى أسر عساف ياجورى وتدمير اللواء 190 مدرع لجيش الاحتلال

حرب اكتوبر، فيتو
حرب اكتوبر، فيتو
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ذكريات نصراكتوبر 1973، صدرت العديد من البيانات العسكرية الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة فى مثل هذا اليوم 9 أكتوبرمن العام 1973.

وكشفت البيانات العسكرية الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية فى هذا اليوم التقدم الذى أحرازته القوات المسلحة وأهم ما تحقق خلال اليوم الرابع من الحرب المجيدة التى تفوقت فيها القوات المصرية على العدوالاسرائيلى وكبدته خسائرفادحة والتى من بينها تدمير اللواء 190 مدرع المعادي الكامل وتم أسر قائده العقيد عساف ياجوري.

 

البيانات العسكرية من يوم 9 أكتوبر 1973


البيان الرقم ( 19)
التاريخ: 9/10/1973
سعت: 1010
الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد أن أتمت قواتنا الاستيلاء على الشاطئ الشرقي لقناة السويس بالكامل تتقدم تشكيلاتنا على طول المواجهة وقد وصلت صباح اليوم إلى مسافة 15 كيلومتر داخل سيناء ودمرت أثناء تقدمها جميع المواقع التي كان يتمركز بها العدو وكبدته خسائر فادحة في الأفراد والمعدات كما فرت فلول كثيرة مواقعهم وأسلحتهم وذخيرتهم ووقع الأسر ويقدر عددهم بالمئات.
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البيان الرقم (20)
التاريخ: 9/10/1973
سعت: 1030
الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
أثناء تقدم قواتنا صباح اليوم داخل سيناء قامت بمعاونة تشكيل من قواتنا الجوية بتدمير اللواء 190 مدرع المعادي الكامل وتم أسر قائده العقيد عساف ياجوري.

الاسير الاسرائيلى عساف ياجورى


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البيان الرقم (21)
التاريخ: 9/10/1973
سعت: 1245
الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
رصدت قواتنا البحرية في الساعات الأولى من صباح اليوم تشكيلا بحريًا معاديًا على الساحل الشمالي يتقدم في اتجاه الغرب يعاونه تشكيل من طائرات الهليوكبتر وقد اشتبكت معه قواتنا البحرية وأغرقت له خمس لنشات كما أسقطت 4 طائرات هيليوكبتر فاضطر باقي التشكيل إلى الانسحاب وقد أصيب لنا في هذه المعركة ثلاث لنشات.
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البيان الرقم (22)
التاريخ: 9/10/1973
سعت: 1430
الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
قام صباح اليوم تشكيل معادي بمهاجمة بعض مطاراتنا الأمامية فتصدت له وسائل دفاعنا الجوي وأسقطت منه 16 طائرة من طراز فانتوم وسكاي هوك وتم أسر أربع طيارين.
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البيان الرقم (23)
التاريخ: 9/10/1973
سعت: 1714
الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة
بسم الله الرحمن الرحيم
أثناء تطوير هجوم قواتنا البرية داخل سيناء حاول العدو إيقاف التقدم في القطاعين الجنوبي والأوسط بقوة تقدر بلوائين مدرعين فاشتبكت معه مدرعاتنا في معركة شرسة وتمكنت قواتنا من تدمير 42 دبابة في القطاع الجنوبي و60 دبابة في القطاع الأوسط وانسحبت باقي دباباته مذعورة شرقا وتطاردها دباباتنا لتدميرها كما تم أسر عدد من أطقم دبابات اللواءين

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