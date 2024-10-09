الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يواصل شن غارات على بلدتين جنوب لبنان

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

نفذت قوات الاحتلال غارتين إسرائيليتين على بلدتي الخيام ودبين جنوبي لبنان، وذلك بعد ساعات قليلة من شن غارة على بلدة عيتيت في قضاء صور جنوبي لبنان.

استمرار غارات الاحتلال على جنوب لبنان

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه نفذ سلسلة ضربات جوية على مصنع للأسلحة ومقر استخبارات تابعين لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

سلسلة ضربات جوية على مصنع للأسلحة

كما زعم  جيش الاحتلال في بيان: "خلال الليل، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الضربات المستهدفة المستندة إلى معلومات استخباراتية ضد منشأة لإنتاج الأسلحة لحزب الله، ومقر استخبارات لحزب الله في منطقة الضاحية، معقل إرهابي رئيس لحزب الله في بيروت".

وأضاف: "قبل الضربة، اتُّخذت كثير من الخطوات للتخفيف من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك تقديم تحذيرات مسبقة للسكان في المنطقة".

وتابع: "دفنت منظمة حزب الله الإرهابية عمدًا مرافق تخزين الأسلحة الخاصة بها تحت المباني السكنية والمدارس والمساجد والجامعات، ما يعرض السكان المدنيين في المنطقة للخطر".

من جانبه أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، تصديه لمحاولتي توغل إسرائيليتين في نقطتين بجنوب لبنان، وأقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 3 عسكريين بـ"جروح خطرة" في هذه المواجهات، بحسب "الأناضول".

وقالت "حزب الله"، في بيان اليوم الأربعاء: "لدى محاولة قوة للعدو الإسرائيلي فجر الأربعاء التقدم باتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مقاتلونا بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، ما أدى إلى تراجعها".

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