أخبار الرياضة اليوم، قناة الزمالك تطلق هاشتاج "أكبر قلعة رياضية، الأهلي يتحرك ضد عقوبات الكاف،إلغاء إنشاء جراج بنادي الجزيرة لبرج الزمالك المهجور، تطور جديد في مفاوضات ليفربول مع مرموش

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في «فيتو» لعل أبرزها:

وضع مسئولو قناة الزمالك “هاشتاج” تضمن عبارة "أكبر قلعة رياضية في مصر" على شاشة القناة، لتستمر حالة الجدل التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وبدأ الأمر عندما حل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ضيفا على قناة أون تايم سبورتس، وأكد بشكل عفوي أن الزمالك من وجهة نظره أكبر قلعة رياضية في مصر، ومن لم يعتقد ذلك لا يفهم في الرياضة، قبل أن يسخر محمد الدماطي ومحمد الجارحي أعضاء مجلس إدارة الأهلي من الأمر عبر “فيس بوك”، ليكرر لبيب الأمر خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إذ قال إن الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر ومركزه الإعلامي سيكون طريق الانطلاق في الشعر والأدب والثقافة المصرية.

كشف مصدر داخل الأهلي عن موقف النادي من العقوبات المالية التي قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” فرضها علي الأحمر والتي وصلت إلي مبلغ 30 ألف دولار.

وقال المصدر " إن الأهلي بدأ التحرك لتقديم استئناف ضد قرار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي علي الأحمر بسبب ما بدر من جماهير الفريق خلال مباراة الفريق أمام فريق مازيمبي الكونغولي، بجانب وجود مخالفات تسويقية من جانب الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أنه من حق الأهلي تقديم استئناف علي العقوبات التي أقرت خلالها لجنة الانضباط داخل الاتحاد الأفريقي “ كاف ” بتغريم الأهلي مبلغ 30 ألف دولار بسبب مباراتي مازيمبي والترجي في ‏دوري أبطال إفريقيا.

تلقى نادي الجزيرة، خطابا من جهات مسئولة بإلغاء فكرة إنشاء جراج أسفل أرض الجولف في النادي لحل أزمة برج فودة (برج الزمالك المهجور)، أمام نادي الجزيرة.

وتضمن الخطاب أن الدعوة لعقد اجتماع لدراسة إنشاء جراج أسفل أرض الجولف في نادي الجزيرة، لخدمة برج فودة، كان شرطها موافقة مجلس إدارة النادي، وطالما أن مجلس الإدارة برئاسة شريف سيف النصر رفض المشروع، فإنه سيتم تجميد الأمر.

كما تضمن الخطاب الذي وصلت نسخ منها إلى وزارات الشباب والرياضة والإسكان والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة ونادي الجزيرة، بإلغاء الاجتماع الذي دعا له اللواء أمير سعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى يوم 13 أكتوبر الحالي، لمناقشة الأمر، وإلغاء الدراسة المرورية التي كان سيتم إجراؤها لمستقبل المنطقة، وإلغاء توقيع النادي اتفاق كتابي مع ملاك برج فودة بالمقابل المادي الذي يحصل عليه النادي نظير إقامة الجراج بعد إلغاء المشروع.

شارك وفد النادي الأهلي الذي ترأسه محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وخالد مرتجي أمين الصندوق القلعة الحمراء، في الجلسة الأولي للجمعية العمومية للأندية الأوروبية الذي جري في العاصمة اليونانية أثنيا.

وعقب الاجتماع حرص ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية علي عقد أجتماع خاص مع محمود الخطيب وخالد مرتجي.

واستمع الخليفي إلي وجهة نظر النادي الأهلي في القضايا المطروحة، وجرت مناقشات عديدة في اتجاهات محتلفه كان أبرزها ضرورة تفعيل دور رابطة الأندية الإفريقية بما يخدم مصلحة كرة القدم.

وتطرق الحوار إلي شراكة الأندية الأوروبية مع فيفا فيما يخص كأس العالم للأندية، ووجه الخليفي الشكر للخطيب علي تلبية الدعوة وحرصه علي المشاركة في هذا الحفل الرياضي الكبير.

اجتاز أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق الكشف الطبي داخل نادي الزمالك بنجاح حيث خضع اللاعب لكشف طبي لمدة يومين في القلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في جزء من ودية الفريق غدا أمام بتروجت حيث يخضع للاختبار لمدة 3 أيام في الزمالك قبل التعاقد معه للتأكد من جاهزيته.

تتجه أنظار ليفربول إلى التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش من آنتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم المقبل، بعد تألق اللاعب ليصبح حديث الصحف العالمية ومحل اهتمام كبار الأندية الأوروبية.

ويتصدر مرموش ترتيب هدافي الدوري الألماني لموسم 2024-2025 برصيد 8 أهداف، متفوقًا على هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، كما قاد فريقه قبل فترة التوقف الدولي، فريقه فرانكفورت لتعادل في وقت قاتل أمام بايرن ميونخ، مسجلًا هدفين وصنع آخر في التعادل 3-3.

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حضور مران منتخب مصر المقام علي ستاد القاهرة، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب موريتانيا، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك لمؤازرة الفريق.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بعد الفوز في أول جولتين على كاب فيردي وبوتسوانا، وتصدرهم المجموعة بـ6 نقاط.

حضر المران جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ودينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الجبلاية، وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة.