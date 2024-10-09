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رياضة

بعد انفراد فيتو بنشر الواقعة، إلغاء إنشاء جراج بنادي الجزيرة لحل أزمة برج الزمالك المهجور

برج فودة (فندق الزمالك
برج فودة (فندق الزمالك المهجور)

تلقى نادي الجزيرة، خطابا من جهات مسئولة بإلغاء فكرة إنشاء جراج أسفل أرض الجولف في النادي لحل أزمة برج فودة (برج الزمالك المهجور)، أمام نادي الجزيرة.

وتضمن الخطاب أن الدعوة لعقد اجتماع لدراسة إنشاء جراج أسفل أرض الجولف في نادي الجزيرة، لخدمة برج فودة، كان شرطها موافقة مجلس إدارة النادي، وطالما أن مجلس الإدارة برئاسة شريف سيف النصر رفض المشروع، فإنه سيتم تجميد الأمر.

كما تضمن الخطاب الذي وصلت نسخ منها إلى وزارات الشباب والرياضة والإسكان والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة ونادي الجزيرة، بإلغاء الاجتماع الذي دعا له اللواء أمير سعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى يوم 13 أكتوبر الحالي، لمناقشة الأمر، وإلغاء الدراسة المرورية التي كان سيتم إجراؤها لمستقبل المنطقة، وإلغاء توقيع النادي اتفاق كتابي مع ملاك برج فودة بالمقابل المادي الذي يحصل عليه النادي نظير إقامة الجراج بعد إلغاء المشروع. 

وكانت “فيتو” انفردت بتفاصيل الأزمة ورفض مجلس إدارة نادي الجزيرة وأعضاء النادي للمشروع.

اقرأ أيضا.. أزمة عمرها 52 عاما، مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور.

 

مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

 

وأعلن شريف سيف النصر، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، رفض المجلس بالإجماع مشروع إنشاء جراج أسفل أرض الجولف في النادي لحل أزمة برج فودة (برج الزمالك المهجور)، أمام نادي الجزيرة.

كما قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة خلال اجتماعه اليوم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ 8 نوفمبر 2024، في تمام الساعة التاسعة صباحا، للتصويت على المشروع المقترح تنفيذه بأرض النادي.

وقال شريف سيف النصر عبر حسابه على “فيس بوك”: “اجتمع مجلس إدارة نادى الجزيرة اليوم الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٤ وقرر مجلس الإدارة بالإجماع رفض المشروع المقترح بإقامة جراج أسفل أرض النادي، كما قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ الساعة التاسعة صباحا (أى بعد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان طبقا لأحكام القانون) للتصويت على المشروع المقترح بتنفيذ جراج أسفل أرض النادي”. 

وفوجئ مسئولو الجزيرة بوصول خطاب لاستغلال أسفل أرض ملعب الجولف لإنشاء جراج، وهو ما أثار غضب الأعضاء، ليضطر المجلس لعقد اجتماع اليوم قبل أن يتم رفض الأمر وعرضه على الجمعية العمومية.

 

برج الزمالك المهجور

كل ما تريد معرفته عن برج الزمالك المهجور

ويعد برج فودة أحد المباني التي أثارت جدلا في مصر منذ 52 عاما، حيث بدأ بناؤه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ليكون فندقا من 50 طابقا، وصدر ترخيص المبنى رقم 25 لسنة 1972، وتم بناؤه بالفعل ليكون أشهر وأعلى فندق في مصر، والفندق يحتوي على مطعم دوار، تستطيع من داخله أن ترى جميع معالم القاهرة.

برج الزمالك المهجور

أحد الأسباب التي عرقلت استكمال وفتح البرج للعمل كان عدم وجود جراج خاص بالفندق، ورفض محافظة القاهرة الترخيص له بالعمل قبل بناء جراج برغم أن رخصة البناء عام 1972 لم تشترط بناء جراج، حيث أكد ملاك المشروع أنهم عرضوا على محافظة القاهرة 4 مقترحات لبناء جراجات، واحد منها أسفل نادى الجزيرة، وآخر تحت فيلا مجاورة، وثالث تحت شارع حسن صبري، ورابع تحت الأرض في الجزء المهمل من حديقة الأسماك المجاورة.

برج الزمالك المهجور

وعلى  مدار أكثر من 40 عاما لم يكن هناك سوى الشائعات التى نسمعها عن البرج المهجور بحي الزمالك أعلى مبنى في القاهرة، الذي يتعدى ارتفاعه الـ 50 طابقا.

برج الزمالك المهجور

كما حاول عدد من المسؤولين التدخل لحل أزمة برج الزمالك المهجور من بينهم  زهير جرانة وزير السياحة السابق، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.

برج الزمالك المهجور

 

مشروع "مانهاتن الجديدة" في مصر

وكان يُفترض بالبرج أن يُمثِّل الجزء الأوّل من مشروع "مانهاتن الجديدة في مصر"، وهو عبارةٌ عن مجموعة من ناطحات السحاب التي تطلع الرئيس أنور السادات إقامتها في جزيرة الزمالك وسط النيل، للدلالة على مكانة القاهرة في الساحة الدولية.

القصة الكاملة وراء المبنى المهجور بالزمالك.. أزمة برج فودة تتجدد بعد صراع 52 عامًا.. نادي الجزيرة يرفض إقامة جراج الفندق.. المشكلة بدأت أيام السادات بمشروع مانهاتن الجديدة

أزمة عمرها 52 عاما، مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

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