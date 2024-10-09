وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني قبل مواجهة موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا (صور)

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على حضور مران منتخب مصر المقام علي ستاد القاهرة، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب موريتانيا، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 وذلك لمؤازرة الفريق.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بعد الفوز في أول جولتين على كاب فيردي وبوتسوانا، وتصدرهم المجموعة بـ6 نقاط.

وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا

حضر المران جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ودينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الجبلاية، وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة.

وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام القيادة السياسية ودعمها المستمر لكافة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، والاجهزة الفنية وجميع اللاعبين، لتحقيق المزيد من الانجازات في مختلف البطولات التي يشاركون فيها، وتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية، معربًا عن فخرة بمستوى اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات الأوربية والعربية.

وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته الكبيرة في هذا الجيل للمنتخب الوطني لكرة القدم، وتطلعه إلى التأهل وحصد لقب البطولة، مطالبًا الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها لحضور مباراة الجمعة المقبلة أمام منتخب موريتانيا، لمؤازرة المنتخب الوطني للحفاظ علي صدارته للمجموعة.

وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر قبل مواجهة موريتانيا

ومن المقرر أن يخرج المنتخب الوطني لمواجهة موريتانيا على ملعب «شيخا ولد بيديا» في العاصمة نواكشوط، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، في السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

ويحمل محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة، ليأتي على رأس الترتيب، وكان من خلفه عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد فتحي الذي أعلن مؤخرا اعتزاله، ومحمد النني وأحمد حجازي المستبعدين من قائمة الفراعنة للمعسكر الأخير.

ووفقا لمصدر داخل جهاز منتخب مصر فإن محمد صلاح نجم ليفربول يأتي على رأس ترتيب قادة الفراعنة، ومن خلفه رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، ثم محمود حسن «تريزيجيه» جناح الريان القطري، ويحل مصطفى فتحي جناح بيراميدز رابعًا، ثم محمد الشناوي حارس النادي الأهلي خامسًا.

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، معسكرا تدريبيا، الأحد الماضي، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر، موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

منتخب موريتانيا، فيتو

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، في وقت سابق، قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان «بيكهام»، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل «كوكا»، أحمد عيد.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد «زيزو»، محمود صابر، محمود حسن «تريزيجيه»، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.