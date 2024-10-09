الأهلي يكشف عن التفاصيل الكاملة لترتيبات مباراة العين في بطولة الإنتركونتيننتال

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء في بيان رسمي عن التفاصيل الكاملة للترتيبات الخاصة بمباراة الفريق أمام العين الإماراتي في بطولة الإنتركونتيننتال والمحدد لها 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.

وقال البيان إن سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، عقد اجتماعًا مع دوتشيو تيكاتشي المنسق العام لنادي العين الإماراتي، ومعه طاقم إداري ضم كلًّا من عبيد الظاهري مدير العلاقات العامة والبروتوكول، ومحمد الخضر مسئول العلاقات العامة، وناصر الكاتبي منسق البطولات، وعمر حسين وأحمد الكعبي منسقي مكتب الجماهير، وذلك لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي مع العين في بطولة الإنتركونتيننتال والمحدد لها 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.

وأضاف: “وحضر من النادي الأهلي أيضًا حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص”.

وتابع بأنه: " في ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حرص الدكتور سعد شلبي على الاستجابة لكافة طلبات الأشقاء في الإمارات فيما يخص ترتيبات المباراة، منها تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسئولين في نادي العين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية.

وأكمل "أنه تم تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتي، بالإضافة إلى 300 مقعد VIP، فضلًا عن الأماكن الخاصة بالبدلاء من اللاعبين وبقية الطاقم الإداري والطبي. كما تم الاتفاق على التنسيق بخصوص الخدمات اللوجستية.

و نوه" فيما تحدد المران الرئيسي لنادي العين في الثامنة مساء يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.

واختتم" وفي نهاية الاجتماع وجه مسئولو نادي العين الشكر للسلطات الوطنية على التعاون والتنسيق بالشكل الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والإماراتي.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وقال خالد مرتجي عبر قناة الأهلي، إنه تم عقد اجتماع أمني للمباراة من أجل تحديد أعداد الجماهير بشكل رسمي، موضحًا أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف مشجع.

وأشار إلى أن العين سيحصل على النسبة المحددة له من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، بجانب أن النادي الإماراتي طلب الحصول على ألف دعوة لجماهيره بمقابل مالي.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وأكد مرتجي أن أسعار التذاكر ستبدأ بمئة جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة، وتصل إلى 1500 جنيه للدرجة الأولى.

وأوضح أن الاستعدادات لم تبدأ بعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.