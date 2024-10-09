قناة الزمالك تطلق هاشتاج "أكبر قلعة رياضية في مصر"

وضع مسئولو قناة الزمالك “هاشتاج” تضمن عبارة "أكبر قلعة رياضية في مصر" على شاشة القناة، لتستمر حالة الجدل التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وبدأ الأمر عندما حل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ضيفا على قناة أون تايم سبورتس، وأكد بشكل عفوي أن الزمالك من وجهة نظره أكبر قلعة رياضية في مصر، ومن لم يعتقد ذلك لا يفهم في الرياضة، قبل أن يسخر محمد الدماطي ومحمد الجارحي أعضاء مجلس إدارة الأهلي من الأمر عبر “فيس بوك”، ليكرر لبيب الأمر خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إذ قال إن الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر ومركزه الإعلامي سيكون طريق الانطلاق في الشعر والأدب والثقافة المصرية.

وبعدها وضعت قناة الزمالك هاشتاج: "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وسبق وتوج نادي الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي في لقاء أقيم يوم 27 سبتمبر الماضي، بعدما فاز على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يشارك الزمالك في بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.ويلعب الزمالك مع بيراميدز مساء يوم 20 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الدور نصف النهائي للسوبر المصري، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة للدور النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

إيجاريا يجتاز الكشف الطبي في الزمالك

من ناحية أخرى، اجتاز أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق الكشف الطبي داخل نادي الزمالك بنجاح حيث خضع اللاعب لكشف طبي لمدة يومين في القلعة البيضاء .

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في جزء من ودية الفريق غدا أمام بتروجت حيث يخضع للاختبار لمدة ٣ أيام في الزمالك قبل التعاقد معه للتأكد من جاهزيته.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.