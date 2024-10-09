بعد تغريم النادي بسبب الجماهير، أول تحرك من الأهلي ضد عقوبات الكاف

كشف مصدر داخل الأهلي عن موقف النادي من العقوبات المالية التي قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” فرضها علي الأحمر والتي وصلت إلي مبلغ 30 ألف دولار.

وقال المصدر " إن الأهلي بدأ التحرك لتقديم استئناف ضد قرار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي علي الأحمر بسبب ما بدر من جماهير الفريق خلال مباراة الفريق أمام فريق مازيمبي الكونغولي، بجانب وجود مخالفات تسويقية من جانب الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أنه من حق الأهلي تقديم استئناف علي العقوبات التي أقرت خلالها لجنة الانضباط داخل الاتحاد الأفريقي “ كاف ” بتغريم الأهلي مبلغ 30 ألف دولار بسبب مباراتي مازيمبي والترجي في ‏دوري أبطال إفريقيا.

الكاف يقرر توقيع عقوبة مالية علي الأهلي

وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" قرر توقيع عقوبة مالية علي الأهلي، بسبب ما بدر من جماهير الفريق خلال مباراة أمام فريق مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الماضي.

وقال المصدر إن كاف أبلغ الأهلي بتوقيع عقوبة مالية قدرها 30 ألف دولار لما بدر من جمهور القلعة الحمراء، بسبب استخدام الليزر أثناء المباراة أمام مازيمبي، وهو ما يصنف تحت بند السلوك غير الرياضي.

وأضاف: “وفقا لما ذكرة الكاف أن العقوبة تتضمن أيضا تغريم الأهلي بسبب وجود مخالفات تسويقية في نهائي البطولة ذاتها في لقاء الإياب أمام الترجي”.

مجموعة الأهلي

وضمت مجموعة الأهلي المجموعة الثالثة C كل من: (ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي - شباب بلوزداد الجزائري - الأهلي المصري).

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024/2025

الأهلي ضد ستاد ابيدجان الأولى 26- 27 نوفمبر 2024



أورلاندو بيراتس ضد الأهلي الثانية 6-8 ديسمبر 2024



الأهلي ضد شباب بلوزداد الثالثة 13-15 ديسمبر 2024



شباب بلوزداد ضد الأهلي الرابعة 3-5 يناير 2025



ستاد أبيدجان ضد الأهلي الخامسة 10-12 يناير 2025



الأهلي ضد أورلاندو بيراتس السادسة 17-19 يناير 2025

وأقيمت مساء أمس الأثنين مراسم قرعة دوري أبطال افريقيا بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الاهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية بالبطولة الافريقية.

مجموعات دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى A ( مولودية الجزائري - الهلال السوداني -يانج أفريكانز التنزاني- تي بي مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثانية B (مانيما يونوين الكونغولي - الجيش الملكي المغربي-الرجاء المغربي- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثالثة C ( ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي-شباب بلوزداد الجزائري-الأهلي المصري

المجموعة الرابعة D ( دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي)

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.