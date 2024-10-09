تطور جديد في مفاوضات ليفربول لضم عمر مرموش

تتجه أنظار ليفربول إلى التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش من آنتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم المقبل، بعد تألق اللاعب ليصبح حديث الصحف العالمية ومحل اهتمام كبار الأندية الأوروبية.

ويتصدر مرموش ترتيب هدافي الدوري الألماني لموسم 2024-2025 برصيد 8 أهداف، متفوقًا على هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، كما قاد فريقه قبل فترة التوقف الدولي، فريقه فرانكفورت لتعادل في وقت قاتل أمام بايرن ميونخ، مسجلًا هدفين وصنع آخر في التعادل 3-3.

وكشفت شبكة "ليفربول إيكو" أن النجم المصري محل اهتمام لنادي ليفربول الإنجليزي، والذي يلعب لصفوفه مواطنه محمد صلاح.

فيما ذكرت "سكاي ألمانيا" أن مرموش مدرج في قائمة ليفربول المختصرة لفترة الانتقالات في عام 2025، وأن آرني سلوت مدرب الريدز، معجب بمرموش نجم فرانكفورت، ويرغب في ضمه للفريق الإنجليزي.

مرموش وقع مع فرانكفورت في عام 2023، واللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لديه عقد حتى عام 2027.

بدأ مرموش مسيرته في مصر مع وادي دجلة، وانتقل في النهاية إلى ألمانيا ولعب لصفوف فولفسبورج في عام 2017.

ولعب مرموش لفريق الشباب، ثم ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مايو 2020 تحت قيادة مدرب كريستال بالاس الحالي أوليفر جلاسنر.

وخاض 48 مباراة وسجل ستة أهداف مع فولفسبورج قبل أن يغادر كوكيل حر في عام 2023 للتوقيع مع فرانكفورت، والذي سجل معه 26 هدفًا في 50 مباراة.

وسجل مرموش 8 أهداف مع فرانكفورت ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم الدوري الألماني بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني.

كما قدّم النجم المصري 6 تمريرات حاسمة في كل المسابقات التي لعبها هذا الموسم.

نادٍ جديد يدخل في صراع التفاوض لضم محمد صلاح

وفي سياق متصل، دخل نادٍ جديد في صراع التفاوض لضم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط محمد صلاح، طوال الأشهر الماضية بإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، ولكن ظهرت اليوم وجهة جديدة تتمثل في الدوري الأمريكي لكرة القدم، ممثلا في نادي سان دييجو.

وكشفت شبكة "tbrfootball" الإنجليزية أن ليفربول ومانشستر سيتي معرضين لخطر فقدان اثنين من أكبر نجومهما لصالح أحد فرق الدوري الأمريكي، وهو سان دييجو إف سي، في عام 2025، والذي يبدأ اللعب في الدوري الأمريكي العام القادم، وتبلغ تكلفته نصف مليار دولار.

ويمتلك نادي سا دييجو الأمريكي رجل الأعمال المصري البريطاني السير محمد منصور، وأضافت الشبكة الإنجليزية أن رجل الأعمال محمد منصور مستعد للمساعدة في تمويل العروض المالية لكل من محمد صلاح نجم ليفربول وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي.

واتخذ نادي سان دييجو بالفعل بعض الخطوات، أحدها التوقيع مؤخرًا مع النجم المكسيكي هيرفينج لوزانو، الذي سيأخذ أحد المراكز الثلاثة المخصصة للاعبين مميزين، حيث تسمح تلك المراكز للأندية في الدوري الأمريكي بالتعاقد مع أي لاعب، دون أن يكون لذلك أي تأثير كبير على مواردها المالية.

ليفربول يستهدف صفقة جديدة من الدوري الألماني لخلافة محمد صلاح

فيما كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن ليفربول الإنجليزي يستهدف صفقة جديدة من الدوري الألماني، لخلافة محمد صلاح نجم الريدز، في حالة فشل التعاقد مع عمر مرموش، لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت.

وكشف فلوريان بليتينبيرج الصحفي بشبكة "سكاي" ألمانيا، أن ليفربول يستهدف التعاقد مع كريم أديمي مهاجم فريق كرة القدم الأول بنادي بوروسيا دورتموند، كخليفة محتمل لـ محمد صلاح، حيث سيكون التعاقد مع أديمي خطة بديلة في حالة عدم التعاقد مع عمر مرموش، ولا يمانع النادي في التعاقد مع الثنائي، خاصة وأن هناك شكوك حول مستقبل محمد صلاح مع الريدز مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

ما يقلق ليفربول هو الإصابات المتكررة لصاحب الـ22 عامًا، رغم تألق كريم أديمي في الموسم الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا وقيادة دورتموند إلى النهائي، قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

وتتجه أنظار ليفربول إلى التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش من آنتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم المقبل.

وقال موقع caughtoffside البريطاني إن ليفربول يراقب وضع عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الريدز إلى ضمه كما يستعين بنجمه محمد صلاح من أجل محاولة إقناع الهداف المصري بالتوقيع للريدز.

ويرتبط مرموش بعقد رسمي مع آينتراخت فرانكفورت حتى صيف 2027، حيث تعاقد النادي الألماني مع اللاعب في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فولفسبورغ.

وارتبط اسم مرموش بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي في ظل اهتمام عدة أندية على رأسها ليفربول وتوتنهام.