بعد فسخ تعاقده، لاعب الزمالك يوقع عقود انتقاله لنادي إنبي

أنهى يوسف حسن لاعب الزمالك السابق، اتفاقه مع مسئولي نادي إنبي، من أجل الانتقال للنادي البترولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع يوسف حسن لاعب الزمالك عقود انتقاله لنادي إنبي لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر، حيث سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الساعات المقبلة قبل اللحاق بمعسكر النادي البترولي في الإسكندرية.

يوسف حسن يعلن فسخ تعاقده مع الزمالك

أعلن يوسف حسن، فسخ مجلس إدارة نادي الزمالك عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها اللاعب واستمرت عامين.

وكتب يوسف حسن عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “جمهور الزمالك العظيم، حلم من أحلامي تحقق في دخولي لنادي الزمالك ولكن التوفيق لم يحالفني، وتم فسخ تعاقدي مع نادي الزمالك اليوم ولا أعلم أين سيكتب لي القدر هذا العام في مستقبلي”.

وواصل: "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك وإسعاد جماهيره العظيمة، الكثير والكثير بداخلي ولكن كتابته لن تفيد في شيء، كان لدي الكثير من عروض الأندية في مصر وخارجها وبمبالغ أكثر إغراء من الزمالك ولكن اخترت الزمالك حبا فيه وأملا في أن أكتب تاريخ معه".

وأضاف: “ولكن عليكم أن تعلموا أنه تم ظلمي ظلما لا يتحمله بشر لحسابات شخصية وعليكم مراجعة تصريحات المدرب الكبير فيريرا عندما ذكر اسمي أني سأكون أفضل لاعب في مصر وتم اختياري بالاسم”.

وقال: “لن أسامح في ما حدث لي من تدمير نفسي ومادي وسيأتي التوقيت المناسب لتعرفوا كل التفاصيل حتى تدركوا وتعلموا كيف تحموا قلعتكم المجيدة من أصحاب المصالح الشخصية، أراكم على خير وأتمنى من الله التوفيق فيما هو قادم لي ولكم”.