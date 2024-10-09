الخطيب يناقش مع الخليفي تفعيل دور رابطة الأندية الإفريقية

شارك وفد النادي الأهلي الذي ترأسه محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وخالد مرتجي أمين الصندوق القلعة الحمراء، في الجلسة الأولي للجمعية العمومية للأندية الأوروبية الذي جري في العاصمة اليونانية أثنيا.

وعقب الاجتماع حرص ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية علي عقد اجتماع خاص مع محمود الخطيب وخالد مرتجي.

واستمع الخليفي إلي وجهة نظر النادي الأهلي في القضايا المطروحة، وجرت مناقشات عديدة في اتجاهات مختلفة كان أبرزها ضرورة تفعيل دور رابطة الأندية الإفريقية بما يخدم مصلحة كرة القدم.

وتطرق الحوار إلي شراكة الأندية الأوروبية مع فيفا فيما يخص كأس العالم للأندية، ووجه الخليفي الشكر للخطيب علي تلبية الدعوة وحرصه علي المشاركة في هذا الحفل الرياضي الكبير.

كولر يناقش مع الطاقم المعاون خطة تجهيز اللاعبين للسوبر المصري

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الطاقم المعاون، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء ‏اليوم، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام بدولة الإمارات.‏

وناقش كولر مع معاونيه العديد من الأمور المتعلقة بالسفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، وكذلك الجوانب الخاصة ‏بتجهيز اللاعبين على كافة المستويات. ‏

ووضع الجهاز الفني برنامج إعداد متكاملًا لتجهيز اللاعبين على الصعيدين البدني والفني، قبل السفر إلى الإمارات يوم 17 ‏أكتوبر ‏الجاري، للمشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

ومن المقرر أن يخوض الأهلي المباراة الأولى في البطولة مع سيراميكا في الدور نصف النهائي للمسابقة.‏

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء علي ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المحلي المقرر إقامتها في دولة الإمارات في الفترة من يوم 20 إلي 24 أكتوبر الجاري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى لاعبو الفريق العديد من الفقرات البدنية تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال لرفع الكفاءة البدنية لدي جميع لاعبي الفريق، كما خضع حراس الأهلي لتدريبات قوية تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

كما شارك ياسر إبراهيم لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية، بصورة طبيعية بعد تماثله للشفاء من نزلة برد حادة أبعدته عن التدريب الجماعية للقلعة الحمراء خلال اليومين الماضيين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

الأهلي يحدد موعد سفر الفريق إلي الإمارات

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وتابع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويقوم الدماطي بالتنسيق مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.