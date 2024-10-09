الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

سفينة إسرائيلية تعترض مسيرة أطلقت من لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بأن  سفينة تابعه للبحرية الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة أطلقت من لبنان.

 

اعترضت طائرة مسيرة أطلقت من لبنان.

جدير بالذكر أنه في نهاية  سبتمبر الماضي أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سفينة تابعة للبحرية اعترضت للمرة طائرات مسيرة أطلقت من العراق ولبنان.

صافرات الإنذار تدوي في حيفا

 كما جرى اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان بعد دوي صافرات الإنذار في حيفا.

وأوضح جيش الاحتلال، أن الدفاع الجوي نجح في اعتراض صاروخ واحد عبر من الأراضي اللبنانية.

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