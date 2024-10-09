الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 18 شخصًا بينهم 5 أطفال في قصف إسرائيلي على غزة

قتلى أطفال فى غزة،
قتلى أطفال فى غزة، فيتو

قال مسؤولون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، إن قصفا إسرائيليا استهدف وسط وشمال غزة وأدى الى استشهاد ما لا يقل عن 18 شخصا، من بينهم 5 أطفال وامرأتان.

 مخيمي النصيرات والبرج للاجئين في وسط غزة

وأصاب الهجوم الخيام الخاصة بالأشخاص النازحين في مخيمي النصيرات والبرج للاجئين في وسط غزة.

وتم نقل جثث 9 أشخاص، بما في ذلك 3 أطفال، إلى مستشفى شهداء الأقصى في بلدة دير البلح القريبة.
وفي شمال غزة، أصابت غارة إسرائيلية منزلا لإحدى العائلات في مخيم جباليا للاجئين، مما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص على الأقل، وفقًا لهيئة للدفاع المدني، وهي وكالة إنقاذ تعمل تحت إشراف حكومة حماس.

إنتشال الجثث وأشلاء جثث من تحت الأنقاض

وتم نقل الشهداء إلى المستشفى الأهلي، الذي قال إن امرأتين وطفلين كانوا من بين الشهداء.

وأظهرت لقطات نشرتها هيئة الدفاع المدني أول رجال إنقاذ وهم ينتشلون الجثث وأشلاء جثث من تحت الأنقاض.

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