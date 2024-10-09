طالب يحاول التخلص من حياته بعد خسارته 85 ألف جنيه عبر تطبيق مراهنات رياضية

أقدم طالب على محاولة التخلص من حياته بعد خسارته 85 ألف جنيه عبر تطبيق المراهنات الرياضية بمحافظة شمال سيناء.



تلقى قسم شرطة بئر العبد بمديرية أمن شمال سيناء اخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم بإستقبالها (طالب- مقيم بدائرة القسم) مصاب بحالة إعياء "إثر محاولته الإنتحار".

وبالانتقال وسؤال الطالب المذكور قرر بمحاولته الانتحار أثناء تواجده بمنزله، لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب خسارته مبلغ مالى (85 ألف جنيه) على أحد تطبيقات المراهنات الرياضية عبر شبكة الإنترنت.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.