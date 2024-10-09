الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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حوادث

بالأسماء، السماح لـ 21 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية

الجنسية المصرية
الجنسية المصرية

وافق اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية، على السماح لـ 21 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية  مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية.

 

وزارة الداخلية قـرار رقم 1768 لسنة 2024


وجاء نص  قرار وزارة الداخلية كالتالي: قـرار رقم 1768 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر  يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم عمر مجدى محمود موسى - وآخرهم  زياد صلاح السعيد السعيد عيسى) 

 

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أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية

 

عمر مجدى محمود موسى الجيزة 15/5/1995 الهولندية 

معتز نبيل السيد أحمد هاشم الجيزة 6/2/1988 

 محمد على محمد على البحيرى هولندا 26/4/2001 

 مختار محمد محمود حسين الإسكندرية 13/3/1993 

محمد أشرف محمد كامل القاهرة 22/11/1991 

 ناتالى نشأت شكرى هارون جريس القاهرة 2/5/2005 

 فيرينا نشأت شكرى هارون جريس القاهرة 22/6/2001

 رحاب أبو بكر عبد الرحمن غريب القاهرة 29/9/1991

 سلوى عاصم محمد السيد القاهرة 9/1/1982 النمساوية 

 الطفلة ناتالى عماد إدوار ميخائيل يوسف القاهرة 12/4/2012 

 دينا فتحى إسماعيل مرسى النمسا 19/7/1994 

ديانا جمال الدمرداش السيد أبو طاقة النمسا 7/10/1997 

 جهاد سامى فتح الله على المؤذن النمسا 6/9/1997 

 أحمد مجدى عبد الحليم محمد عبد العال المنوفية 29/1/1984

 محمد محمد محمد السحماوى البحيرة 19/12/1963

 أيسر محمد عطية عطية الشرقية 28/12/1988 

مايكل فوزى شفيق عوض أسيوط 26/1/1985 

 الطفل محمد نايف محمد حسن كامل الجيزة 11/3/2020 السعودية

ليلى صالح سعيد باقطيان السعودية 23/7/1982 

 إيمان محمد رضا محمد إبراهيم القاهرة 29/5/1962 العمانية 

 زياد صلاح السعيد السعيد عيسى الغربية 2/8/2001 الأمريكية

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