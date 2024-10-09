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حوادث

تحرير 1343 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة

تحرير 1343 مخالفة
تحرير 1343 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1343 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

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ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

 

وفي السياق ذاته، تولت الأجهزة المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية،  رفع 53 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 573 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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