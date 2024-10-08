الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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نوع نادر من العث يسافر لأكثر من 7 آلاف كيلومتر

العثة، فيتو
العثة، فيتو

أحضرت مصورة عن طريق الخطأ نوعًا جديدًا من العث إلى المملكة المتحدة في حقيبتها، قادمة من أمريكا الجنوبية، حيث فوجئ العلماء بالعثور عليه في ويلز.

العثة، التي أُطلق عليها اسم "كارمينتا براشيكلادوس"، هي فراشة صافية الأجنحة، موطنها الأصلي غيانا بأمريكا الجنوبية.

وبحسب قناة NDTVأحضرت مصورة يرقات العثة معها وفقست في حقيبتها أثناء الرحلة إلى المملكة المتحدة.

متحف التاريخ الطبيعي

وكانت عالمة بيئة شابة تدعى "ديزي كاديت" قد اكتشفت العثة، حين فوجئت المصورة بالعثور على كميات منها في منزل والدتها.

ونشرت ديزي صورًا للفراشات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحددها علماء من متحف التاريخ الطبيعي على أنها نوع جديد.

وقال مارك ستيرلنج، وهو باحث علمي في متحف التاريخ الطبيعي عبر بيان صحفي "من المعروف أن العثور على عث كليروينغ صعب للغاية، حتى من قبل علماء الحشرات المحترفين. بل إن تربيتها أكثر صعوبة من اليرقات أو الشرانق التي عادةً ما تجف أو تتعفن في غضون أيام قليلة من جمعها".

متحف التاريخ الطبيعي لقسم (الميكروليبيدوبيدوبترا)

وأضاف "فرص ظهور فراشتين من عثتين صافيتين من المناطق الاستوائية الجديدة بنجاح في جنوب ويلز، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من وصولهما في شتاء ويلز البارد، والحفاظ عليهما في حالة جيدة، أمر غير عادي، إن عدم احتمال وقوع هذا الحدث يتحدى التفسير المنطقي".

وأضاف الدكتور ديفيد ليز، كبير أمناء متحف التاريخ الطبيعي لقسم (الميكروليبيدوبيدوبترا) "ما يزيد من غرابة هذه القصة هو حقيقة أنه بفضل القطعة المذهلة التي قدمها المجتمع العلمي من ديزي، لدينا صور لنموذج كلي حي (عينة أصلية تشكل أساس اسم ووصف هذا النوع)، وهو أمر غير معتاد غالبا.

 

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