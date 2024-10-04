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اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

نوع جديد من الاسماك
نوع جديد من الاسماك في الصين، فيتو

أعلن باحثون صينيون عن اكتشاف نوع جديد من الأسماك يتميز بألوانه الجميلة في شرقي الصين، ويسمى Opsariichthys iridescens.

 اكتشاف نوع جديد من الاسماك في الصين

توضح نتائج البحث كيفية تمييز هذا النوع  من الاسماك عن المتجانسات من خلال السمات المورفولوجية، والتي تم التحقق من صحتها من خلال التحليل الوراثي القائم على الجينات.

نشر هذا الاكتشاف في عدد حديث من المجلة الأكاديمية الدولية زوكيز، وقاد البحث يانج جين تشيوان، الأستاذ في جامعة شانجهاي للمحيطات، بالتعاون مع مركز تشجيانج لمراقبة موارد الغابات ومؤسسات أخرى.

 اختلاف وراثي  عن الاسماك ذات الصلة 

يمكن تمييز النوع الجديد من الاسماك عن الأنواع ذات الصلة الوثيقة بوجود اختلاف وراثي يزيد عن 14 في المائة، وفقا لنتائج البحث. 

وتم العثور على النوع الجديد في أنظمة نهري تشيانتانج وأوجيانج في مقاطعة تشجيانج وروافد نهر اليانجتسي السفلي المجاور لنهر تشيانتانج. 

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