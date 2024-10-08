أهداف وصناعة، ماذا قدم ثنائي زد في الموسم الماضي بعد ارتباط اسميهما بالأهلي

انتشرت العديد من الأنباء خلال الفترة الأخيرة تشير إلي وجود رغبة لدي النادي الأهلي في الحصول علي خدمات ثنائي زد مصطفي زيكو وعبد الرحمن البانوني خلال الميركاتو الحالي.

وجاءت رغبة الأهلي في التعاقد مع الثنائي من أجل تدعيم صفوف الأحمر في مركز الجناح بصفقة لاعب محلي.

وتقدم لكم فيتو خلال السطور القادمة أرقام مصطفي زيكو وعبد الرحمن البانوني خلال الموسم الماضي.

أرقام مصطفي زيكو وعبد الرحمن البانوني المرشحين لتدعيم الأهلي

وشارك زيكو رفقة نادي زد خلال الموسم الماضي في 39 مباراة، ساهم خلالهم في 15 هدفا، بواقع تسجيل 13 وصناعة هدفين آخرين، كما نجح في الحصول علي المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي المصري برصيد 12 هدفا.

فيما خاض البانوني مع زد خلال الموسم الماضي 30 مباراة في كافة المسابقات سجل خلالهم 8 أهداف، بينما نجح في صناعة هدف وحيد.

ونجح الثنائي في المساهمة في بلوغ فريق زد إلي نهائي كأس مصر وقبل أن يخسروا اللقب لصالح بيراميدز.

وعلي صعيد أخر أرسل مجلس إدارة النادى الأهلى خطابا رسميا، لاتحاد الكرة يطلب فيه استقدام حكام أجانب لمباراته فى بطولة كأس السوبر المصرى، التى ستقام أمام سيراميكا كليوباترا فى العاصمة الإماراتية أبوظبي‏.

وتشهد الفترة القادمة بوادر أزمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة بسبب حكام مباراة السوبر المصري.

وعلى الرغم من إعلان تولي أمين عمر لإدارة مباراة السوبر المحلي إلا أن النادي الأهلي يرغب في إسناد اللقاء لحكام أجانب.

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

يحصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الساعات القادمة على تقارير فنية شاملة بشأن منافسي الأهلى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث أوقعت القرعة أندية شباب بلوزداد الجزائري أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وستاد ابيدجان الإيفواري رفقة الأهلي في مجموعته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

من جانب آخر أعلن خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، تحديد عدد الجماهير في مباراة العين الإماراتي، يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس إنتركونتيننتال بشكل رسمي.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وقال خالد مرتجي عبر قناة الأهلي، إنه تم عقد اجتماع أمني للمباراة من أجل تحديد أعداد الجماهير بشكل رسمي، موضحًا أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف مشجع.

وأشار إلى أن العين سيحصل على النسبة المحددة له من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، بجانب أن النادي الإماراتي طلب الحصول على ألف دعوة لجماهيره بمقابل مالي.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وأكد مرتجي أن أسعار التذاكر ستبدأ بمائة جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة وتصل إلى 1500 جنيه للدرجة الأولى.

وأوضح أن الاستعدادات لم تبدأ بعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.