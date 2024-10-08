الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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حوادث

شراء عقارات وسيارات، ضبط شخصين بتهمة غسل 27 مليون حصيلة تجارة الأسلحة النارية

ضبط شخصين بتهمة غسل
ضبط شخصين بتهمة غسل 27 مليون حصيلة تجارة الأسلحة النارية

 ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسل 27 مليون حصيلة تجارة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية   الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء عقارات وسيارات – تأسيس  أنشطة تجارية).

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وقدرت تلك الممتلكات بـ 27 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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