استشهاد وإصابة 133 لبنانيا جراء القصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 22 شخصا، وإصابة 111 آخرين بجروح متفاوتة، جراء القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.
حصيلة ضحايا القصف الاسرائيلي علي لبنان
وبذلك، يرتفع عدد الضحايا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 2083 قتيلا و9869 جريحا.
غارات جوية إسرائيلية غير مسبوقة على لبنان
ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل كل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
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