تفاصيل انضمام أول فرقة احتياط إسرائيلية للعملية البرية في لبنان

قال جيش الاحتلال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قوات "الفرقة 146" الاحتياطية بدأت أمس تنفيذ ما وصفها بأنها عمليات برية محدودة ومحددة الأهداف ضد مواقع وبنى تحتية لحزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

معلومات عن الفرقه 146 الإسرائيلية

"الفرقة 146" المدرعة، التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، معروفة كذلك باسم "تشكيل هامابتز" (التحطيم)، وهي فرقة مشاة مدرعة احتياطية تابعة للقيادة الإقليمية الشمالية للجيش الإسرائيلي.

أول فرقة احتياط تستخدم في القتال في جنوب لبنان

وبحسب "القناة 12" العبرية، تعتبر "هامابتز" أول فرقة احتياط تستخدم في القتال في جنوب لبنان كجزء من عملية السهام الشمالية.

ويأتي انضمام "الفرقة 146"، بعد أيام من دفع الجيش الإسرائيلي بفرقة من قوات "الكوماندوز" مع إسناد جوي، وسط تصريحات متكررة عن أن "انضمام هذه الفرق يأتي في إطار عملية برية محددة ضد تمركزات حزب الله".

وباشر الجيش الإسرائيلي عمليته البرية بـ"الفرقة 98"، قبل أن يعلن لاحقا عن ضم "الفرقة 36" وفرق عسكرية أخرى.