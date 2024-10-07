الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

مجموعات قوية في الكونفدرالية وصدام مصري مثير، مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر

كأس الكونفدرالية،
كأس الكونفدرالية، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

 

مجموعات قوية في الكونفدرالية وصدام مصري مثير

أقيمت ظهر اليوم الإثنين، مراسم  قرعة بطولة الكونفدرالية بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي ممثلا الكرة المصرية بالبطولة.

ويدخل الزمالك البطولة وهو حامل اللقب بعد التتويج بالنسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وبدأت مراسم قرعة الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وأسفرت عن المجموعات التالية: 

المجموعة الاولي: إف سي برافوز (أنجولا)، شباب قسنطينة (الجزائر)، الصفاقسي (تونس)، سيمبا (تنزانيا).

 

المجموعة الثانية: لواندا سول (أنجولا)، ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)، الملعب المالي (مالي)، نهضة بركان (المغرب).

المجموعة الثالثة: أورابا يونايتد (بوتسوانا)، جراف (السنغال)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

المجموعة الرابعة: بلاك بولز (موزمبيق)، إنييمبا (نيجيريا)، المصري البورسعيدي (مصر)، الزمالك (مصر).

 

صراع شرس، تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وقع فريق النادي الأهلي في المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا خلال القرعة التي أجريت منذ قليل بمقر الكاف بالقاهرة.

وضمت مجموعة الأهلي المجموعة الثالثة C كل من: (ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي - شباب بلوزداد الجزائري - الأهلي المصري).

وأقيمت ظهر اليوم الاثنين مراسم  قرعة دوري أبطال إفريقيا  بمقر الكاف في القاهرة، والتي تشهد مشاركة الأهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية بالبطولة الإفريقية.

 

الترجي الأصعب، تعرف على مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وقع فريق بيراميدز في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا خلال القرعة التي أجريت منذ قليل بمقر الكاف بالقاهرة.

وضمت مجموعة بيراميدز المجموعة الرابعة D  كل من: (دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي).

وأقيمت ظهر اليوم الاثنين مراسم  قرعة دوري أبطال افريقيا  بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الاهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية بالبطولة الافريقية.

 

بدون الرباعي المحترف، منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهتي موريتانيا (صور)

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

 

حقيقة تقاضي أمير توفيق 30 ألف دولار للظهور مع إبراهيم فايق

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة تقاضي أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي ومدير التعاقدات السابق، 30 ألف دولار للظهور في حلقة مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الإثنين، لكشف كل الحقائق والرد على الشائعات التي تم ترويجها مؤخرًا.

 

بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر

شهدت مباراة الزمالك وسموحة في بطولة كأس مصر 2005 نادرة من النوادر في  كرة القدم بعد تنفيذ الفريقين 76 ركلة جزاء. 

وفاز فريق سموحة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 37 - 36 بعد أن صوب كل فريق 38 ركلة في المباراة التي أقيمت في كأس مصر للشباب مواليد 2005، والتي أقيمت على ملعب سموحة للناشئين.

 

22 صورة ترصد مران الأهلي اليوم استعدادًا للسوبر المصري

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

 

رغم اقتراب جاهزية الونش، جوميز يطلب ضم مدافع في الميركاتو الصيفي

طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري. 

 

عبد الله السعيد يخبر إدارة الزمالك برغبته في الاعتزال بالتيشرت الأبيض

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق لمدة موسم إضافي بعد تألقه خلال الفترة الماضية بالإضافة لكونه أحد العناصر الأساسية في خطة البرتغالي جوزيه جوميز.

 

3.5 مليون يورو سنويا من فرانكفورت لتمديد عقد عمر مرموش حتى 2029

يبدأ نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، خطوات تحصين لاعبه الدولي المصري عمر مرموش بعقد جديد خلال الأيام المقبلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكونفيدرالي مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا الترجى بيراميدز منتخب مصر أمير توفيق كأس مصر جوميز

مواد متعلقة

منتخب 2008 يتعادل مع الكويت 1-1 بالدورة الودية في الإسكندرية

السوبر المصري، علي معلول يظهر في تدريبات الأهلي (صور)

حسام حسن يستقر على هذا الثنائي لشغل مركز الظهير الأيمن أمام موريتانيا

مشروع الهدف يستضيف معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة ميكالي

الأكثر قراءة

القومي للاتصالات يعطي الضوء الأخضر للشركات لزيادة أسعار الخدمات (فيديو)

حقيقة فيديو الإساءة المتداول للمغربي رضا سليم لاعب الأهلي

بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر

مسئول يعلن عدد السودانيين العائدين من مصر، ويوجه رسالة طمأنة للراغبين فى العودة

حرب مفتوحة، إطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل من عدة جبهات

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 08 - 10 -2024

بالسعة الكاملة، الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة العين الإماراتي بكأس الإنتركونتيننتال

منوعات

المزيد

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحاديث عن فضل إطعام الطعام وعقوبة منع المحتاج إليه

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة الكثير من المتاعب والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية