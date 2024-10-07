مجموعات قوية في الكونفدرالية وصدام مصري مثير، مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أقيمت ظهر اليوم الإثنين، مراسم قرعة بطولة الكونفدرالية بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي ممثلا الكرة المصرية بالبطولة.

ويدخل الزمالك البطولة وهو حامل اللقب بعد التتويج بالنسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وبدأت مراسم قرعة الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وأسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الاولي: إف سي برافوز (أنجولا)، شباب قسنطينة (الجزائر)، الصفاقسي (تونس)، سيمبا (تنزانيا).

المجموعة الثانية: لواندا سول (أنجولا)، ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)، الملعب المالي (مالي)، نهضة بركان (المغرب).

المجموعة الثالثة: أورابا يونايتد (بوتسوانا)، جراف (السنغال)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

المجموعة الرابعة: بلاك بولز (موزمبيق)، إنييمبا (نيجيريا)، المصري البورسعيدي (مصر)، الزمالك (مصر).

وقع فريق النادي الأهلي في المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا خلال القرعة التي أجريت منذ قليل بمقر الكاف بالقاهرة.

وضمت مجموعة الأهلي المجموعة الثالثة C كل من: (ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي - شباب بلوزداد الجزائري - الأهلي المصري).

وأقيمت ظهر اليوم الاثنين مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا بمقر الكاف في القاهرة، والتي تشهد مشاركة الأهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية بالبطولة الإفريقية.

وقع فريق بيراميدز في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا خلال القرعة التي أجريت منذ قليل بمقر الكاف بالقاهرة.

وضمت مجموعة بيراميدز المجموعة الرابعة D كل من: (دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي).

وأقيمت ظهر اليوم الاثنين مراسم قرعة دوري أبطال افريقيا بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الاهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية بالبطولة الافريقية.

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