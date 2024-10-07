الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رغم اقتراب جاهزية الونش، جوميز يطلب ضم مدافع في الميركاتو الصيفي

جوميز
جوميز

طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري. 

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك فإن جوزيه جوميز أخبر إدارة الزمالك بضرورة ضم مدافع رغم اقتراب مشاركة الونش في التدريبات الجماعية استعدادًا للعودة للمباريات. 

وأشار المصدر إلى أن جوميز يرى أن الونش سيحتاج وقتا طويلا للعودة، وأن الفريق يحتاج لمدافع آخر. 

وأضاف أنه برغم تقديم الثنائي حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي مستويات جيدة الا أن جوميز يرى أن بديلهم مصطفى الزناري لا يقدم أفضل مستوى عند مشاركته. 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك أشار إلى أن مشاركة "الونش" في التدريبات الجماعية ستكون بشكل تدريجي وفقًا لنظم علمية لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل. 

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

 

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري. 

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يتواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز  يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.

3 مباريات ودية للزمالك استعدادا لكأس السوبر المصري  في الإمارات

1-من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بتروجت يوم 10 أكتوبر الجاري على ملعب بتروسبورت في الحادية عشرة صباحًا.

2- سيلتقي الزمالك مع فريق إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر الجاري على ملعب النادي، في العاشرة والنصف صباحًا، على أن يواجه في نفس اليوم فريق زد على ملعب بتروسبورت في الخامسة مساءً بناء على طلب الجهاز الفني للفريق لتجهيز جميع اللاعبين لبطولة السوبر المحلي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك جوميز جوزيه جوميز السوبر المصرى

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المحلي والقنوات الناقلة

لجنة الكرة الجديدة في الزمالك تثير الجدل لـ 3 أسباب

بمشاركة الونش، 12 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادًا لبيراميدز

ميدو: عرض قندوسي للبيع قرار سليم 100% رغم خسارة الأهلي ماديا

هل يتعاقد الزمالك مع لاعب لم يشارك في مباراة منذ عامين؟! (فيديوجراف)

أخبار الرياضة اليوم: نجم ليفربول السابق على أعتاب الزمالك، مرموش يتألق في الدوري الألماني ورسالة محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد أول مران

تحت أنظار عبد المنعم، نيس يتقدم على باريس سان جيرمان 1-0 في الشوط الأول

عمر مرموش يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بالبطولات الأوروبية

الأكثر قراءة

أزمة عمرها 52 عاما، مجلس الجزيرة يرفض إنشاء جراج تحت الأرض لـ فندق الزمالك المهجور

بعد استقرار الأوضاع، تنسيق بين ميناء قسطل وآرقين لتسهيل عودة السودانيين لديارهم

موقع أمريكى يكشف مفاجأة عن يحيى السنوار فى ذكرى طوفان الأقصى

طلاق الفنانة إلهام عبد البديع من المنتج وليد سامي

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى.. كيف بدأ القصف الإسرائيلي على غزة ممتدًا للبنان (فيديوجراف)

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

حقيقة تقاضي أمير توفيق 30 ألف دولار للظهور مع إبراهيم فايق

منوعات

المزيد

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

تقارير: 45% من الأراضي الروسية أصبحت مغطاة بالثلوج

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى.. كيف بدأ القصف الإسرائيلي على غزة ممتدًا للبنان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغسيل الميت بماء زمزم وفضله

تفسير حلم أكل الطين فى المنام وعلاقته بوجود مشاكل وصعوبات

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية