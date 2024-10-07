بعد 76 ركلة ترجيح، سموحة 2005 يفوز على الزمالك في كأس مصر
شهدت مباراة الزمالك وسموحة في بطولة كأس مصر 2005 نادرة من النوادر في كرة القدم بعد تنفيذ الفريقين 76 ركلة جزاء.
وفاز فريق سموحة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 37 - 36 بعد أن صوب كل فريق 38 ركلة في المباراة التي أقيمت في كأس مصر للشباب مواليد 2005، والتي أقيمت على ملعب سموحة للناشئين.
وكان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن ينفذ الفريقان 25 ركلة جزاء قبل أن يخيم الظلام على ملعب المباراة.
ليستقر الحكم على وقف المباراة والاحتكام لقرار من اتحاد الكرة.
وقرر الحكم بعد التواصل مع اتحاد الكرة استكمال ركلات الترجيح في ملعب للعشب الصناعي تحت الأضواء الكاشفة داخل نادي سموحة لتنتهي بنتيجة 37 - 38.
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