مجموعات قوية في الكونفيدرالية وصدام مصري مثير

جرت ظهر اليوم الإثنين، مراسم قرعة البطولة الكونفيدرالية بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي ممثلا الكرة المصرية بالبطولة.

ويدخل الزمالك البطولة وهو حامل اللقب بعد التتويج بالنسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

نتائج قرعة الكونفيدرالية

وبدأت مراسم قرعة الكونفيدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وأسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الاولي: إف سي برافوز (أنجولا)، شباب قسنطينة (الجزائر)، الصفاقسي (تونس)، سيمبا (تنزانيا).

المجموعة الثانية: لواندا سول (أنجولا)، ستيلينبوش (جنوب إفريقيا)، الملعب المالي (مالي)، نهضة بركان (المغرب).

المجموعة الثالثة: أورابا يونايتد (بوتسوانا)، جراف (السنغال)، أسيك ميموزا (ساحل العاج)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

المجموعة الرابعة: بلاك بولز (موزمبيق)، إنييمبا (نيجيريا)، المصري البورسعيدي (مصر)، الزمالك (مصر).

تصنيف فرق الكونفيدرالية

التصنيف الأول: الزمالك (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - اتحاد العاصمة (الجزائر).

التصنيف الثاني: أسيك ميموزا (ساحل العاج) - الملعب المالي (مالي) - المصري البورسعيدي (مصر) - الصفاقسي (تونس).

التصنيف الثالث: إنييمبا (نيجيريا) - جراف (السنغال).

التصنيف الرابع: لواندا سول (أنجولا) - إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - أورابا يونايتد (بوتسوانا) - بلاك بولز (موزمبيق) - ستيلينبوش (جنوب إفريقيا).

القنوات الناقلة لقرعة الكونفيدرالية

وتنقل قرعة كأس الكونفدرالية، قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

وتذاع مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام الكونفيدرالية

وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بالكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في البطولة

تأهل الزمالك والمصري بالكونفدرالية

وتأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

والمصري تجاوز فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.