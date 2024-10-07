الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رياضة

22 صورة ترصد مران الأهلي اليوم استعدادا للسوبر المصري

مران الأهلي
مران الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

كما شهد مران النادي الأهلي تواجد محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء والقائم بأعمال مدير الكرة. 

تفاصيل مران الأهلي استعدادا للسوبر الإفريقي  

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى لاعبو الفريق بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الأمور في مقدمتها بطولة السوبر المصري.

مجموعة الأهلي

وضمت مجموعة الأهلي المجموعة الثالثة C كل من: (ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي - شباب بلوزداد الجزائري - الأهلي المصري).

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024/2025

الأهلي ضد ستاد ابيدجان الأولى 26- 27 نوفمبر 2024  


أورلاندو بيراتس ضد الأهلي الثانية 6-8 ديسمبر 2024  


الأهلي ضد شباب بلوزداد الثالثة 13-15 ديسمبر 2024  


شباب بلوزداد ضد الأهلي الرابعة 3-5 يناير 2025  


ستاد أبيدجان ضد الأهلي الخامسة 10-12 يناير 2025  


الأهلي ضد أورلاندو بيراتس السادسة 17-19 يناير 2025

 

وأقيمت ظهر اليوم الاثنين مراسم  قرعة دوري أبطال افريقيا  بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الاهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية بالبطولة الافريقية.

مجموعات دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى A ( مولودية الجزائري - الهلال السوداني -يانج أفريكانز التنزاني- تي بي مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثانية B (مانيما يونوين الكونغولي - الجيش الملكي المغربي-الرجاء المغربي- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

 

المجموعة الثالثة C ( ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي-شباب بلوزداد الجزائري-الأهلي المصري

 

المجموعة الرابعة D ( دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي)

الأهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بها في 12 مرة سابقة، أولها عام 1982 وآخرها عام 2024 على حساب الوداد المغربي، كما أنه وصل للنهائي في 6 مناسبات آخر 7 سنوات.

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