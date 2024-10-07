بدون الرباعي المحترف، منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهتي موريتانيا (صور)

منتخب مصر، واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

الرباعي المحترف يشارك في المران غدا

شارك في مران منتخب مصر محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل، بينما يشارك الرباعي المحترف محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش في تدريبات الغد.

انطلاق معسكر منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.