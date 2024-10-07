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رياضة

3.5 مليون يورو سنويا من فرانكفورت لتمديد عقد عمر مرموش حتى 2029

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

يبدأ نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، خطوات تحصين لاعبه الدولي المصري عمر مرموش بعقد جديد خلال الأيام المقبلة.

فرانكفورت يغري عمر مرموش لتمديد عقده 

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن إدارة فرانكفورت بدأت محادثات لتجديد عقد عمر مرموش وتعديل راتبه السنوي بعد تألقه اللافت في الموسم الحالي.

وانضم عمر مرموش صاحب الـ 25 عامًا إلى آينتراخت فرانكفورت في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

ويرتبط اللاعب المصري بعقد رسمي مع فرانكفورت يمتد حتى صيف 2027، لكن إدارة ناديه فتحت محادثات لتمديد عقده لموسمين آخرين حتى 2029 مع رفع راتبه السنوي إلى 3.5 مليون يورو بدلًا من 2.5.

ويتصدر عمر مرموش ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين نجم بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن ينضم مرموش إلى معسكر منتخب مصر في الساعات القليلة المقبلة استعدادًا لمواجهتي موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية يومي 11 و15 أكتوبر الجاري.

 

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