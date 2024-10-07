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رياضة

حقيقة تقاضي أمير توفيق 30 ألف دولار للظهور مع إبراهيم فايق

أمير توفيق
أمير توفيق

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة تقاضي أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي ومدير التعاقدات السابق، 30 ألف دولار للظهور في حلقة مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الإثنين، لكشف كل الحقائق والرد على الشائعات التي تم ترويجها مؤخرا.

وأكد المصدر أن كل ما يتردد في هذا الشأن عار تماما من الصحة، وأن حلقة أمير توفيق مع إبراهيم فايق يتم الإعداد والتجهيز لها منذ 3 أشهر، وحصل على موافقة إدارة النادي على ظهوره، نافيا حصوله على مبالغ مالية مقابل ظهوره. 

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن التعاقدات في النادي الأهلي، بعد تصريحات الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأحمر المعار إلى سيراميكا كليوباترا، والتي ادعى فيها أن النادي يتعامل مع وكيل لاعبين مُحدد وهو ما تسبب في فشل انتقال الجزائري جمال الدين بلعيد للقلعة الحمراء الصيف الجاري.

ورغم خروج الجزائري زين الدين بلعيد في بيان رسمي عبر حسابه على إنستجرام، ليبرئ مسئول التعاقدات في النادي الأهلي، ونفي تصريحات مواطنه أحمد قندوسي، إلا أن الشائعات مازالت تطارد  أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي.

وأضاف المصدر أن بيان الأهلي بشأن التغييرات في إدارة التعاقدات لا يدين أمير توفيق، وإنما هدفه التطوير فقط، بدليل احتفاظ أمير توفيق بمنصبه كمدير تنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يظهر أمير توفيق في حلقة مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الإثنين، لكشف كل الحقائق والرد على الشائعات التي تم ترويجها مؤخرا.

 

الأهلي يعرض القندوسي للبيع

وشهد النادي الأهلي أحداثا مُثيرة قبل اتخاذ قرارًا مهمًا بعرض أحمد القندوسي لاعب الفريق المُعار لنادي سيراميكا كليوباترا للبيع على إثر تصريحاته الأخيرة، وكذلك اعادة هيكلة إدارة التعاقدات بالنادي.

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صفقات أبرمها أمير توفيق مع الأهلي (انفوجراف)

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