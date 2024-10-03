عبد الله السعيد يخبر إدارة الزمالك برغبته في الاعتزال بالتيشرت الأبيض

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق لمدة موسم إضافي بعد تألقه خلال الفترة الماضية بالإضافة لكونه أحد العناصر الأساسية في خطة البرتغالي جوزيه جوميز.

وينتهي عقد عبد الله السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

عبد الله السعيد لاعب الزمالك

وأشار المصدر إلى أن عبد الله السعيد موافق على تجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم جديد وأبلغ الإدارة بأنه يتمنى أن ينهي مسيرته الكروية داخل جدران ميت عقبة.

وأضاف المصدر إلى أن الإدارة ستعقد جلسة مع عبد الله السعيد من أجل الوصول لاتفاق على تجديد عقده لمدة موسم إضافي.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.