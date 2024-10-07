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رياضة

قرعة دوري أبطال إفريقيا، معلومات عن مواجهة الأهلي وستاد أبيدجان

الأهلي
الأهلي

أجريت ظهر، اليوم الإثنين، مراسم  قرعة دوري أبطال إفريقيا  بمقر الكاف في القاهرة، والتي شهدت تواجد النادي الأهلي ضمن المجموعة الثالثة برفقة ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي- شباب بلوزداد الجزائري. 

 

تستعرض فيتو معكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات  النادي الأهلي مع فريق ستاد أبيدجان الإيفواري بعض تواجدهم في نفس المجموعة. 

 

تاريخ مواجهات الأهلي وستاد أبيدجان 

ولم يسبق وأن ألتقي النادي الأهلي مع فريق ستاد أبيدجان طوال تاريخ المسابقات الإفريقية، حيث ستكون تلك هي المواجهة الأولي التي ستجمع الفريقان طوال تاريخهما.  

مجموعات دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى A ( مولودية الجزائري - الهلال السوداني -يانج أفريكانز التنزاني- تي بي مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثانية B (مانيما يونوين الكونغولي - الجيش الملكي المغربي-الرجاء المغربي- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثالثة C ( ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي-شباب بلوزداد الجزائري-الأهلي المصري

المجموعة الرابعة D ( دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي).

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 

 وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

 

الأهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بها في 12 مرة سابقة، أولها عام 1982 وآخرها عام 2024 على حساب الوداد المغربي، كما أنه وصل للنهائي في 6 مناسبات آخر 7 سنوات.

مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

ماذا قدم الأهلي خلال مبارياته أمام أورلاندو بايرتس؟

 

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