الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رياضة

ماذا قدم الأهلي خلال مبارياته أمام أورلاندو بايرتس؟

الأهلي
الأهلي

أجريت ظهر، اليوم الإثنين، مراسم  قرعة دوري أبطال إفريقيا  بمقر الكاف في القاهرة، والتي شهدت تواجد النادي الأهلي ضمن المجموعة الثالثة برفقة ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي- شباب بلوزداد الجزائري. 

تستعرض فيتو معكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات  النادي الأهلي مع فريق أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي بعض تواجدهم في نفس المجموعة. 

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أورلاندو بايرتس

ألتقى الأهلي  مع فريق أورلاندو في 6 مناسبات سابقة، حقق خلالها الأحمر الفوز مرة وحيدة، بينما فاز الفريق الجنوب إفريقي في مواجهتين، بينما حضر التعادل في 3 لقاءات. 

في نسخة 2013 شهدت مواجهة الأهلي مع أورلاندو في 4 مواجهات، 2 في دور المجموعات و2 في النهائي والذي نجح خلالها الأهلي في حصد لقبه الثامن على حساب الفريق الجنوب إفريقي.

كما تواجه الفريق في بطولة الكونفدرالية بنسخة 2015 في الدور نصف النهائي وحقق أورلاندو حينها الفوز ذهابا وإيابا. 

نتائج مواجهات الأهلي وأورلاندو

أورلاندو 3 ضد الأهلي 0 - مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2013

الأهلي 0 ضد أورلاندو 0 - مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2013

أورلاندو 1 ضد الأهلي 1 - نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013

الأهلي 2 ضد أورلاندو 0 - نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013

أورلاندو 1 ضد الأهلي 0 - نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2015

الأهلي 3 ضد أورلاندو 4 - نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2015

مجموعات دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى A ( مولودية الجزائري - الهلال السوداني -يانج أفريكانز التنزاني- تي بي مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثانية B (مانيما يونوين الكونغولي - الجيش الملكي المغربي-الرجاء المغربي- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

 

المجموعة الثالثة C ( ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي-شباب بلوزداد الجزائري-الأهلي المصري

المجموعة الرابعة D ( دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي)

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 

 وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

الأهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بها في 12 مرة سابقة، أولها عام 1982 وآخرها عام 2024 على حساب الوداد المغربي، كما أنه وصل للنهائي في 6 مناسبات آخر 7 سنوات.

 

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