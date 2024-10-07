كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.. الموعد والمكان والقنوات الناقلة.. ومواجهات عربية محتملة بالبطولتين

تتجه أنظار محبي الساحرة المستديرة كرة القدم الي سحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية لموسم 2024-2025، اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

وتقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024.

وتبدأ مجريات قرعة دور المجموعات لـ كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر

بينما تنطلق قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

تنقل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، على قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما تذاع مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

مواجهات مصرية عربية محتملة

ولا تمنع اللائحة تواجد فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، مما يعني إمكانية وقوع الأهلي وبيراميدز معًا في نفس المجموعة بدوري الابطال وايضا الزمالك والمصري بالكونفدرالية.

كما ان هناك مواجهات مغربية وجزائرية محتملة ايضا بين الجيش الملكي والرجاء أو مولودية الجزائر وشباب بلوزداد معًا في نفس المجموعة بدوري الابطال.

واتحاد العاصمة وشباب قسنطينة (الجزائر) بالكونفدرالية

الاهلي

مستويات قرعة دوري أبطال إفريقيا

وجاء تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

1- المستوى الأول: (الأهلي المصري- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي- الترجي التونسي- تي بي مازيمبي الكونغولي).

2- المستوى الثاني: (الرجاء المغربي- يانج أفريكانز التنزاني- بيراميدز المصري- شباب بلوزداد الجزائري).

3- المستوى الثالث: (الهلال السوداني- أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي- الجيش الملكي المغربي- ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي).

4- المستوى الرابع: (مولودية الجزائري- ستاد أبيدجان الإيفواري- دجوليبا المالي- مانيما يونوين الكونغولي).

تصنيف مجموعات الكونفدرالية 2024-2025

التصنيف الأول: الزمالك (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - اتحاد العاصمة (الجزائر).

التصنيف الثاني: أسيك ميموزا (ساحل العاج) - الملعب المالي (مالي) - المصري البورسعيدي (مصر) - الصفاقسي (تونس).

التصنيف الثالث: إنيمبا (نيجيريا) - جراف (السنغال).

التصنيف الرابع: لواندا سول (أنجولا) - إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - أورابا يونايتد (بوتسوانا) - بلاك بولز (موزمبيق) - ستيلينبوش (جنوب إفريقيا).

الزمالك

9 أبطال في دوري أبطال أفريقيا

وتشهد مرحلة المجموعات في دوري الأبطال الكثير من الإثارة والندية، مع وجود أكثر من فريق سبق له التتويج باللقب، حيث حصلت 9 أندية من الفرق الـ16 المشاركة في دور المجموعات على 29 لقبًا في المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1965.

منافسة عربية

وترفع 8 أندية لواء الكرة العربية في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم، وهو ما يمثل نصف عدد الأندية المشاركة في هذا الدور.

ويأتي الأهلي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية بأفريقيا، برصيد 12 لقبًا، في مقدمة الفرق العربية المتواجدة في هذا الدور.

كما يمثل الكرة العربية في البطولة أيضًا الترجي التونسي، وصيف النسخة الماضية، والفائز باللقب أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، والرجاء البيضاوي المغربي، المتوج بالبطولة أعوام 1989 و1997 و1999، والجيش الملكي المغربي، الحائز على المسابقة عام 1985، ومولودية الجزائر، الذي حمل كأس البطولة عام 1976، والهلال السوداني، وصيف نسختي 1987 و1992، بالإضافة إلى بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري، اللذين يطمحان لحمل كأس البطولة للمرة الأولى.

منافسة أفريقية

ومن المتوقع أن تواجه الأندية العربية، التي احتكرت لقب البطولة على مدار النسخ الثماني الأخيرة، منافسة شرسة من باقي الفرق الأفريقية التي حجزت مقاعدها في دور المجموعات.

ويأتي تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي على رأس تلك الأندية، حيث يحلم بالفوز بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سبق له الحصول عليها أعوام 1967 و1968 و2009 و2010 و2015.

بيراميدز

مواعيد دور المجموعات

وتقام الجولات الستة في دور المجموعات بدوري الأبطال على النحو التالي:

الجولة الأولى: يومي 26 و27 نوفمبر 2024.

الجولة الثانية: يومي 6 و7 ديسمبر

الجولة الثالثة: 13 و14 ديسمبر

الجولة الرابعة: 3 و4 يناير 2025.

الجولة الخامسة: 10 و11 يناير

الجولة السادسة: 17 و18 يناير

ويجرى دور الثمانية في المسابقة خلال مارس القادم، فيما يلعب الدورين قبل النهائي والنهائي في الشهرين التاليين.

المصري

تأهل الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال

وكان الأهلي بطل النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة، تأهل إلى دور المجموعات بالفوز على جورماهيا الكيني 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32.

وعلى الجانب الآخر، بيراميدز كان قد خاض دور الـ 64 أمام جيه كي يو بطل زنجبار بنتيجة 9-1 في لقائي الذهاب والإياب، وفي دور الـ 32 تخطي فريق الجيش الرواندي بنتيجة 4-2.

وأعلن كاف تصنيف الأندية الـ16 المشاركة في دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، وجاء الأهلي في التصيف الأول وبيراميدز في المستوى الثاني، مما يعني احتمالية وقوعهما في مجموعة واحدة.

تأهل الزمالك والمصري بالكونفدرالية

وفي بطولة كأس الكونفدرالية، تأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

والمصري تجاوز فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات بـ كأس الكونفدرالية للموسم الحالي، حيث جاء الزمالك في المستوى الأول والمصري جاء في التصنيف الثاني، مما يعني أيضًا احتمالية وقوع الثنائي في مجموعة واحدة.