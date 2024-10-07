إحباط محاولة غسل 80 مليون جنيه حصيلة التجارة في النقد الأجنبى بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بتهمة غسيل 80 مليون جنيه حصيلة التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبى بالقاهرة.

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل أموال حصل عليها من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية - تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات).



وقدرت عمليات الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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