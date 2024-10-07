فيتو تكشف في عددها الجديد، أكتوبر.. حكاية شعب وجيش

تكشف فيتو في عددها الجديد أسرارا جديدة يرويها 5 من أبطال حربىّ الاستنزاف والعبور في ذكري حرب أكتوبر، وكيف خدع السادات الصهاينة، وتفاصيل عن معركة نفيشة وضرب القوات الإسرائيلية ومنعها من دخول الإسماعيلية يكشفها اللواء محيى نوح.

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