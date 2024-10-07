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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، أكتوبر.. حكاية شعب وجيش

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد أسرارا جديدة يرويها  5 من أبطال حربىّ الاستنزاف والعبور في ذكري حرب أكتوبر، وكيف خدع السادات الصهاينة، وتفاصيل عن معركة نفيشة وضرب القوات الإسرائيلية ومنعها من دخول الإسماعيلية يكشفها اللواء محيى نوح.

 

وتقرأ في العدد أيضا:  

 

عصام كامل يكتب: عندما يبدأ النصر بدراسة أسباب الهزيمة.

 

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 كولر يخطط للهروب من الأهلى.

 

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فيتو حرب أكتوبر القوات الاسرائيلية اللواء محيي نوح جريدة فيتو بوابة فيتو عصام كامل

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