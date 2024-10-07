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صحة ومرأة

فوائد الجوافة، تحمى من السرطان وتنقص الوزن وتقوي المناعة

فوائد الجوافة, فيتو
فوائد الجوافة, فيتو

فوائد الجوافة، الجوافة من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى اشتهرت بغناها بفيتامين سي بمعدلات اكبر من الموجودة في البرتقال.

وفوائد الجوافة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف الطبيعية والعناصر الغذائية المهمة.

أهمية تناول الجوافة 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الجوافة من الفواكه اللذيذة والمفيدة التي تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وهي مشهورة بقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة، وتحتوي الجوافة على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تحسين صحة الجسم بشكل عام.

فوائد الجوافة 

فوائد الجوافة للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الجوافة للصحة:-

  • تعتبر الجوافة مصدرًا غنيًا بفيتامين C، حيث تحتوي حبة واحدة من الجوافة على كمية من فيتامين C تفوق تلك الموجودة في البرتقال، وهذا الفيتامين يلعب دور أساسي في تعزيز جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى، ويعتبر فيتامين C مضاد للأكسدة، مما يساعد في تقليل الأضرار التي تسببها الجذور الحرة في الخلايا.
  • تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما أن الجوافة تحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • تساهم الجوافة في تحسين عملية الهضم، حيث تحتوي هذه الفاكهة على كمية كبيرة من الألياف، وهي ضرورية لتنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.
  • الألياف فى الجوافة تعزز الشعور بالشبع، مما يجعل الجوافة خيار ممتاز للأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم.
  • تحتوي الجوافة على مركبات مضادة للبكتيريا تساعد في حماية الجهاز الهضمي من الالتهابات والعدوى.
  • الجوافة تساهم في تحسين صحة الجلد بفضل احتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة، تساعد في حماية البشرة من التلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس والعوامل البيئية الضارة، كما تعزز هذه العناصر إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على مرونة الجلد ويمنحه مظهرا شابا.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن الجوافة قد تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان، بفضل احتوائها على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يعمل على محاربة الخلايا السرطانية.
  • تعتبر الجوافة فاكهة متعددة الفوائد الصحية، ومن المستحسن إدراجها في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.
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