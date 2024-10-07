فوائد الحمص، يحارب السكرى والكوليسترول ويعالج أنيميا فقر الدم

فوائد الحمص، الحمص من البقول الشهيرة التى تقدم كتسالى وتستخدم فى الطهى وله أنواع عديدة ومذاقه الطيب سبب الإقبال على تناوله.

وفوائد الحمص، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وتناوله أمر مهم للحفاظ على صحة الجسم.

أهمية تناول الحمص

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الحمص من الأطعمة المغذية والشهية التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الثقافات حول العالم، حيث يُستهلك الحمص في العديد من الأطباق، مثل الحمص بالطحينة والسلطات والشوربات، ويتميز الحمص بفوائد صحية كبيرة، مما يجعله خيار مثالي لأولئك الذين يسعون لتحسين نظامهم الغذائي.

فوائد الحمص

فوائد الحمص للصحة

وأضاف أخصائى التغذية العلاجية أن من فوائد الحمص التى تدفع لتناوله الآتي:-

الحمص مصدر ممتاز للبروتين النباتي، وهو أمر مهم بشكل خاص للنباتيين أو الأشخاص الذين يحاولون تقليل استهلاك اللحوم، والبروتين يلعب دور أساسي في بناء وإصلاح الأنسجة، ويدعم جهاز المناعة، ويساهم في إنتاج الإنزيمات والهرمونات.

يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل الإمساك. كما أن الألياف تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، مما يقلل من احتمالية حدوث ارتفاعات مفاجئة في مستويات السكر بعد تناول الطعام.

الحمص يحتوي على عناصر غذائية تعزز صحة القلب، مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين B6، ويساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن الألياف تسهم في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الجسم، وهو ما يعزز صحة الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحمص يحتوي على نسبة جيدة من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور، التي تساهم في تقوية العظام والحفاظ على صحتها، بالإضافة إلى ذلك، يساهم الماغنيسيوم في دعم وظائف العضلات والأعصاب بشكل صحيح.

يمكن أن يكون الحمص خيار مثالي لأولئك الذين يسعون للتحكم في أوزانهم، بفضل محتواه العالي من البروتين والألياف، يساعد الحمص على زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

الحمص يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل الحديد والزنك وفيتامينات المجموعة B، والحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين في الدم، والزنك يلعب دور مهم في دعم جهاز المناعة والشفاء من الجروح.

نظرًا لأن الحمص يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ومؤشر جلايسيمي منخفض، فإنه يعتبر خيار جيد لمرضى السكري، ويساعد الحمص في التحكم في مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاعات مفاجئة في الجلوكوز.