فوائد الجوافة، مهمة في الشتاء لتقوية مناعة الصغار والكبار

فوائد الجوافة، الجوافة من فاكهة الشتاء الشهيرة التي لها مذاق مميز ولا يقاوم لنكهتها المميزة، وتقدم عادة على حالتها أو كعصير طبيعي له عشاق كثيرون.

وفوائد الجوافة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة ما يجعلها مهمة فى تقوية المناعة.

أهمية الجوافة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجوافة من الفاكهة الشتوية الشهيرة التى تحتوى على فيتامين سي بأضعاف الموجود في البرتقال، وبالتالى قيمتها الغذائية أعلى من البرتقال، كما أنها مناسبة لمرضى قرحة والتهابات المعدة.

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القيمة الغذائية الموجودة في الجوافة

وأضافت د. منى، أن الجوافة لها قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين سي ونسبة عالية من الألياف والبروتينات، لذا تناولها ضرورة للصحة.

فوائد الجوافة، فيتو

فوائد الجوافة

وتابعت، أن هناك فوائد علاجية عظيمة تدفعنا لتناول الجوافة طوال موسمها، ومن فوائد الجوافة:-

مهمة في عمليات إنقاص الوزن لأن الجوافة مليئة بالألياف ومنخفضة في السعرات الحرارية، مما يجعلها وجبة خفيفة لمن يريدون فقدان الوزن.

تقوى العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.

تساعد في نمو وتقوية العضلات لاحتوائها على البوتاسيوم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

مهمة لصحة الحوامل حيث تساعد في تغذية الجنين وتحمى من تشوهات الأجنة.

تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم، حيث تساعد الجوافة في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

تساعد في خفض مستوى ضغط الدم.

تعزز من صحة الجهاز الهضمي لأنها تنظم عملية الهضم وتعالج عسر الهضم وتمنع الإمساك وتنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.

تحسن من صحة الغدة الدرقية.

تعزز من صحة العينين وتقوية النظر.

تساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تساعد في الوقاية من السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية.

الجوافة مهمة لصحة الجلد وتعزيز جمال البشرة لأن المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الموجودة في الجوافة يمكن أن تساعد في إبطاء شيخوخة الجلد، وعلاج حب الشباب.

الاستهلاك المعتدل للجوافة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على صحة القلب، لأنها تخفض ضغط الدم، والكوليسترول السيئ وتعمل على زيادة الكوليسترول الجيد، مما يجعلها من أفضل الفواكه لكبار السن.

تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي.