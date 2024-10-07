فوائد زيت النعناع، يحسن المزاج ويخفف التوتر ويعالج الآلام بالجسم

فوائد زيت النعناع، زيت النعناع من الزيوت الطبيعية التي لها رائحة نفاذة واستخدامات عدَّة حيث كان يستخدم في الطب القديم، وحاليًّا يدخل في صناعة العديد من الأدوية والمستحضرات الطبية.

وفوائد زيت النعناع، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة ومضادات الأكسدة والالتهاب، وله أهمية علاجية كبيرة.

أهمية زيت النعناع

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن زيت النعناع هو واحد من الزيوت العطرية الأكثر شيوعًا واستخدامًا في الطب البديل والعناية بالصحة، وله فوائد عديدة لصحة الجسم والعقل ويتكون زيت النعناع من مجموعة من المركبات الفعّالة، أبرزها المنثول، الذي يمنحه خصائص مهدئة ومنعشة.

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فوائد زيت النعناع

وأضافت منى، أن من فوائد زيت النعناع:

زيت النعناع معروف بقدرته على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ويستخدم منذ قرون لتخفيف الغثيان والانتفاخ والغازات، حيث يعزز المنثول الموجود في زيت النعناع تدفق العصارات الهضمية ويساعد في تهدئة عضلات الجهاز الهضمي، مما يقلل من الشعور بالتقلصات.

أثبتت بعض الدراسات فعاليته في علاج متلازمة القولون العصبي (IBS)، حيث يساعد على تخفيف التشنجات العضلية في الأمعاء.

يعتبر زيت النعناع مسكن طبيعي للألم بفضل تأثيره المبرد والمضاد للالتهابات، حيث يستخدم بشكل موضعي على العضلات المتوترة والمفاصل لتخفيف الألم والتورم، ويتم تطبيق بضع قطرات من زيت النعناع الممزوج بزيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون على المنطقة المصابة لتقليل التشنجات والآلام.

زيت النعناع يعد مفيد للجهاز التنفسي، حيث يعمل كطارد طبيعي للبلغم ويساعد على تهدئة السعال واحتقان الأنف.

استنشاق زيت النعناع أو استخدامه في أجهزة التبخير يمكن أن يفتح المجاري التنفسية ويخفف من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والحساسية، بالإضافة إلى ذلك، يساعد على تحسين القدرة على التنفس لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو أو التهابات الجهاز التنفسي.

المنثول في زيت النعناع يعزز التركيز والانتباه، مما يجعله خيار شائع لتحسين الأداء الذهني.

استنشاق زيت النعناع يمكن أن يزيد من اليقظة ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق، يمكن استخدامه أثناء الدراسة أو العمل لتعزيز التركيز والإنتاجية.

زيت النعناع له خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، مما يجعله مفيد في علاج حب الشباب والتهابات الجلد.

يساعد أيضا على تهدئة الحكة والاحمرار الناتجين عن الحروق الطفيفة أو لدغات الحشرات.

يعمل على تبريد البشرة ويمنح إحساس بالانتعاش، مما يجعله مكون مثالي في العديد من منتجات العناية بالبشرة.

زيت النعناع معروف بفعاليته في تخفيف الصداع النصفي والتوتر، ويمكن تدليك قطرات قليلة منه على الجبين أو الرقبة لتخفيف الألم بفضل تأثيره المهدئ والمبرد، ويُعتقد أن زيت النعناع يساعد على تحسين تدفق الدم في المناطق المصابة ويقلل من التوتر العضلي.