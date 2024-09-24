فوائد الجوافة، غنية بفيتامين سي وتعزز صحة القلب

فوائد الجوافة، الجوافة من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى تظهر فى فصل الشتاء ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وتحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي.

وفوائد الجوافة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها.

أهمية تناول الجوافة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجوافة هي واحدة من الفواكه اللذيذة والمفيدة التي تتمتع بشعبية كبيرة في العديد من البلدان، وخاصة في المناطق الاستوائية، ويعود أصل هذه الفاكهة إلى أمريكا الجنوبية، ولكنها الآن تُزرع على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، وتعتبر الجوافة من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة التي تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الصحة العامة. في هذا الموضوع.

الجوافة غنية بفيتامين سي

وأضافت استشارى التغذية العلاجية: تعد الجوافة مصدر غني بفيتامين C، في الواقع، تحتوي الجوافة على كمية من فيتامين C أكبر بكثير من تلك الموجودة في البرتقال، وفيتامين C يلعب دور مهم في تعزيز الجهاز المناعي، حيث يساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض المختلفة، كما يعزز صحة الجلد ويساهم في تسريع شفاء الجروح والتئام الأنسجة.

فوائد الجوافة

فوائد الجوافة للصحة

وتابعت، أن من فوائد الجوافة التى تدفع لتناولها الآتي:

تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما أن الألياف تسهم في تحسين صحة القولون وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

تساهم الألياف في التحكم في مستويات السكر في الدم، ما يجعل الجوافة خيار جيد لمرضى السكري.

تحتوي الجوافة على مضادات أكسدة قوية مثل الليكوبين والكاروتينات والفلافونويدات، هذه المركبات تعمل على حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تطور الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، بفضل هذه الخصائص، يمكن أن تساهم الجوافة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

تحتوي الجوافة على معادن هامة مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم، فالبوتاسيوم ضروري للحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويساعد في تنظيم ضغط الدم، أما الماغنيسيوم، فيلعب دور في دعم وظائف العضلات والأعصاب وتحسين صحة العظام.

تعد الجوافة خيار منخفض السعرات الحرارية، ما يجعلها وجبة خفيفة مثالية للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزن صحي، كما أن احتوائها على الفيتامينات والمعادن يجعلها خيار مغذي مفيد.