الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة دهس شخص في مصر الجديدة

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة باحالة سائق سيارة بتهمة دهس شخص، ما أسفر عن مصرعه، للمحاكمة الجنائية.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم أسفر عن متوفى بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيادة (أحد الأشخاص) دراجة نارية  بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائقين) وبمواجهتهما، قال أحدهما إنه اصطدم بقائد الدراجة النارية بسيارة "ميكروباص – بدون رخص تسيير" قيادته من الخلف مما أدى لسقوطه أرضًا، واصطدمت به السيارة الثانية عقب سقوطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

مصرع وإصابة شخصين بحادث دهس قطار لتروسيكل في المنيا

حبس سائق دهس طفلا بالمعادي

حبس سائق سيارة بتهمة دهس شابين في الزيتون

الأكثر قراءة

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

اتفاقية زيادة حصة مصر بصندوق النقد تثير خلافا بجلسة النواب

الأمن يكشف لغز مقتل الطفلة لميس في الدقهلية

تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي

أحمد فتحي: مجموعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا "الأصعب"

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

زغلول صيام يكتب: آه لو فيه عشرة زي رئيس إنبي في الأندية المصرية!

منوعات

المزيد

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرزها ستاد أبيدجان وأورلاندو بايريتس.. تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية