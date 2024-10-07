إحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة دهس شخص في مصر الجديدة
أمرت نيابة مصر الجديدة باحالة سائق سيارة بتهمة دهس شخص، ما أسفر عن مصرعه، للمحاكمة الجنائية.
تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم أسفر عن متوفى بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيادة (أحد الأشخاص) دراجة نارية بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائقين) وبمواجهتهما، قال أحدهما إنه اصطدم بقائد الدراجة النارية بسيارة "ميكروباص – بدون رخص تسيير" قيادته من الخلف مما أدى لسقوطه أرضًا، واصطدمت به السيارة الثانية عقب سقوطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
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