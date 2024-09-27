الجمعة 27 سبتمبر 2024
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حوادث

حبس سائق بتهمة دهس شخص في مصر الجديدة

متهم
متهم

 أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس سائق سيارة بتهمة دهس شخص، ما أسفر عن مصرعه، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم أسفر عن متوفى بدائرة القسم.


وبالانتقال والفحص تبين أنه حال سير دراجة نارية قيادة (أحد الأشخاص) بأحد الطرق بدائرة القسم إصطدمت به سيارة مجهولة "ولاذت بالفرار" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سائقين) وبمواجهتهما، قال أحدهما إنه اصطدم بقائد الدراجة النارية بسيارة "ميكروباص – بدون رخص تسيير" قيادته من الخلف مما أدى لسقوطه أرضًا، واصطدمت به السيارة الثانية عقب سقوطه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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نيابة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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