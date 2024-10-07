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حوادث

إحالة 20 متهما بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة أمن الدولة العليا بإحالة 20 متهمًا بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي  ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم، والترويج لأغراضها، إلي محكمة الجنايات. 

 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 750 لسنة 2019  عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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نيابة أمن الدولة العليا نشر أخبار كاذبة وسائل التواصل الاجتماعي محكمة الجنايات

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